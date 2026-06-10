США атаковали нефтяной танкер Settebello в Оманском заливе 10.06.2026, 21:30

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Фото: picture-alliance/AP Photo/ISNA

Он шел под флагом Палау.

Вооруженные силы США вывели из строя нефтяной танкер Settebello, который шел под флагом Палау в Оманском заливе. По данным американских властей, судно перевозило иранскую нефть. Центральное командование США (CENTCOM) обвинило танкер в нарушении морской блокады Ирана. Власти Индии осудили атаку, сообщает агентство ANI. На борту находились 24 гражданина Индии.

«Самолет ВС США выпустил высокоточные боеприпасы по машинному отделению судна после того, как экипаж неоднократно нарушал указания американских военных»,— указано в заявлении CENTCOM в соцсети Х. В ведомстве добавили, что с начала морской блокады 13 апреля американские военнослужащие вывели из строя восемь судов и приказали развернуться 134 судам.

Атака была совершена 9 июня. Спасен 21 человек гражданин Индии. Трое числятся пропавшими без вести. МИД Индии вызвал временного поверенного в делах США Джейсона Микса, чтобы выразить протест из-за нападения на коммерческое судно. Посольство Индии в Омане координирует с властями страны поисково-спасательную операцию. «Нападения на коммерческое судоходство и гражданскую инфраструктуру в регионе должны прекратиться»,— указано в заявлении МИД Индии.

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