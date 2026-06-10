Трамп поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с победой на выборах

Трамп поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с победой на выборах2
- 10.06.2026, 21:15
Президент США пожелал стране процветания.
Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах. Свое поздравление Трамп опубликовал в Truth Social.
«Поздравляю Никола Пашиняна с его убедительной победой на национальных выборах в Армении. Я был очень горд поддержать его переизбрание и нисколько не сомневаюсь, что под его руководством эта прекрасная страна достигнет такого уровня величия и процветания, который превзойдет самые смелые ожидания!», — написал Трамп.