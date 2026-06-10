закрыть
10 июня 2026, среда, 22:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы самые надежные в мире автомобили

  • 10.06.2026, 21:24
  • 1,894
Названы самые надежные в мире автомобили

Первое место заняла Toyota.

Портал iSeeCars составил рейтинг самых надежных марок. Исследователи оценили вероятность того, что автомобиль сможет без серьезных проблем проехать более 400 тыс. километров.

Первое место заняла Toyota. 17,8% машин этого бренда достигают указанного пробега — то есть почти каждая пятая. На втором месте с 12,8% расположился Lexus. Тройку лидеров замкнула Honda (10,8%). Четвертый результат у Acura — 7,2%, что почти вдвое выше среднего по рынку (4,8%). Пятерку лучших замкнул американский GMC с показателем 4,6%.

Далее в первой десятке: Tesla (4,6%), Chevrolet (4,5%), Cadillac (4,5%), Mazda (3,6%) и Ram (3,5%). Во вторую десятку вошли Lincoln (3,4%), Ford (3,1%), Dodge (2,5%), Nissan (2,4%), Subaru (2,3%), Volvo (2,2%), Infiniti (2,1%), Mercedes-Benz (1,7%), Jeep (1,3%) и Mitsubishi (1,1%).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ловушка Лукашенко
Ловушка Лукашенко Петр Олещук
Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко