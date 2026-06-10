Названы самые надежные в мире автомобили 10.06.2026, 21:24

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Первое место заняла Toyota.

Портал iSeeCars составил рейтинг самых надежных марок. Исследователи оценили вероятность того, что автомобиль сможет без серьезных проблем проехать более 400 тыс. километров.

Первое место заняла Toyota. 17,8% машин этого бренда достигают указанного пробега — то есть почти каждая пятая. На втором месте с 12,8% расположился Lexus. Тройку лидеров замкнула Honda (10,8%). Четвертый результат у Acura — 7,2%, что почти вдвое выше среднего по рынку (4,8%). Пятерку лучших замкнул американский GMC с показателем 4,6%.

Далее в первой десятке: Tesla (4,6%), Chevrolet (4,5%), Cadillac (4,5%), Mazda (3,6%) и Ram (3,5%). Во вторую десятку вошли Lincoln (3,4%), Ford (3,1%), Dodge (2,5%), Nissan (2,4%), Subaru (2,3%), Volvo (2,2%), Infiniti (2,1%), Mercedes-Benz (1,7%), Jeep (1,3%) и Mitsubishi (1,1%).

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