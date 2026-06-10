Под Минском дачник умер от укуса осы 10.06.2026, 20:54

Мужчина случайно наступил на насекомое.

Обычный вечер на даче обернулся трагедией для жителя Минского района. После укуса осы мужчина потерял сознание и умер, пишет «Мінская праўда».

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют следователи.

В понедельник, 8 июня, мужчина вместе с супругой приехал на дачу, которая расположена в одном из садовых товариществ Пуховичского района.

Вечером, закончив косить траву на участке, он возвращался в дом и случайно наступил на насекомое. Предположительно, это была оса.

Жена предложила ему принять антигистаминный препарат, однако тот отказался.

Вскоре состояние мужчины начало стремительно ухудшаться. Появились проблемы с дыханием, сильное слюнотечение, а затем он потерял сознание.

Супруга сразу вызвала скорую помощь, но помочь ему врачи уже не смогли.

Предполагается, что причиной смерти мог стать анафилактический шок – крайне опасная аллергическая реакция, которая развивается практически мгновенно.

Однако окончательные выводы делать пока рано. Точные обстоятельства трагедии поможет установить судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас следователи проводят проверку и выясняют полную картину случившегося.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com