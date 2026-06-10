Под Минском дачник умер от укуса осы
- 10.06.2026, 20:54
Мужчина случайно наступил на насекомое.
Обычный вечер на даче обернулся трагедией для жителя Минского района. После укуса осы мужчина потерял сознание и умер, пишет «Мінская праўда».
Сейчас обстоятельства случившегося выясняют следователи.
В понедельник, 8 июня, мужчина вместе с супругой приехал на дачу, которая расположена в одном из садовых товариществ Пуховичского района.
Вечером, закончив косить траву на участке, он возвращался в дом и случайно наступил на насекомое. Предположительно, это была оса.
Жена предложила ему принять антигистаминный препарат, однако тот отказался.
Вскоре состояние мужчины начало стремительно ухудшаться. Появились проблемы с дыханием, сильное слюнотечение, а затем он потерял сознание.
Супруга сразу вызвала скорую помощь, но помочь ему врачи уже не смогли.
Предполагается, что причиной смерти мог стать анафилактический шок – крайне опасная аллергическая реакция, которая развивается практически мгновенно.
Однако окончательные выводы делать пока рано. Точные обстоятельства трагедии поможет установить судебно-медицинская экспертиза.
Сейчас следователи проводят проверку и выясняют полную картину случившегося.