закрыть
10 июня 2026, среда, 21:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Минском дачник умер от укуса осы

  • 10.06.2026, 20:54
Под Минском дачник умер от укуса осы

Мужчина случайно наступил на насекомое.

Обычный вечер на даче обернулся трагедией для жителя Минского района. После укуса осы мужчина потерял сознание и умер, пишет «Мінская праўда».

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют следователи.

В понедельник, 8 июня, мужчина вместе с супругой приехал на дачу, которая расположена в одном из садовых товариществ Пуховичского района.

Вечером, закончив косить траву на участке, он возвращался в дом и случайно наступил на насекомое. Предположительно, это была оса.

Жена предложила ему принять антигистаминный препарат, однако тот отказался.

Вскоре состояние мужчины начало стремительно ухудшаться. Появились проблемы с дыханием, сильное слюнотечение, а затем он потерял сознание.

Супруга сразу вызвала скорую помощь, но помочь ему врачи уже не смогли.

Предполагается, что причиной смерти мог стать анафилактический шок – крайне опасная аллергическая реакция, которая развивается практически мгновенно.

Однако окончательные выводы делать пока рано. Точные обстоятельства трагедии поможет установить судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас следователи проводят проверку и выясняют полную картину случившегося.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ловушка Лукашенко
Ловушка Лукашенко Петр Олещук
Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко