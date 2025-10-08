закрыть
8 октября 2025, среда, 20:46
В Германии отменили получение гражданства по ускоренной процедуре

  • 8.10.2025, 20:40
Количество желающих получить немецкое гражданство растет с каждым годом.

Бундестаг ФРГ 8 октября поддержал законопроект об отмене права на получение гражданства страны по ускоренной процедуре — за три года. Отмена права на ускоренное получение гражданства ФРГ прописана в коалиционном договоре блока христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Об этом сообщает в среду DW.

В конце мая глава МВД Германии Александер Добриндт назвал ошибкой «экспресс-натурализацию после трех лет проживания в Германии» и пообещал, что нынешнее правительство «положит этому конец». В интервью таблоиду Bild он уточнил тогда, что надеется, что изменение законодательства позволит сократить число просителей убежища в стране. «Экспресс-натурализация создала дополнительные ложные стимулы для нелегальной миграции. Мы устраняем эти факторы притяжения», — сказал Добриндт.

По закону, принятому предшествующим правительством Германии и вступившему в силу в июне 2024 года, гражданство ФРГ можно было получить после трех лет проживания в стране в случае "особо положительных интеграционных достижений". Речь идет конкретно об особых успехах в школе или на работе; участии в общественной работе, например, в пожарной дружине или в социальной сфере; способности содержать себя и членов семьи; владении немецким языком на уровне С1. Помимо этого, сохранялись общие требования — нужно было пройти тест на знание правового и общественного устройства Германии, не иметь конфликтов с законом.

Количество желающих получить немецкое гражданство растет с каждым годом — немецкий паспорт имеет немалый «вес» и дает возможность без визы в большинство стран мира.

В случаях, если, например, при подаче заявления были предоставлены ложные сведения, натурализованного гражданина могут лишить гражданства ФРГ в течение 10 лет с момента получения паспорта. Право на натурализацию через пять лет и возможность иметь двойное гражданство, остаются в силе.

Для принятия закона об отмене ускоренной натурализации соответствующие поправки в миграционное законодательство должен принять не только бундестаг, но и бундесрат — представительство федеральных земель ФРГ.

