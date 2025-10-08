закрыть
8 октября 2025, среда
Зеленский: Украина сможет производить собственных дронов и ракет на $35 миллиардов

  • 8.10.2025, 22:26
Уже в следующем году.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что в 2026 году потенциал производства украинских дронов и ракет составит 35 миллиардов долларов. Глава украинского государства провел встречу с руководителями украинских и международных инвестиционных фондов и бизнес-ассоциаций. Участники обсудили развитие оборонно-промышленного комплекса, создание экспортных платформ вооружений и новые направления сотрудничества.

«По нашей оценке, в 2026 году потенциал в производстве только дронов и ракет будет уже 35 миллиардов долларов. Украина готова делиться своими технологиями, развивать совместное производство и открывать экспортные платформы в Европе, США и других странах при условии контроля и защиты наших наработок», — отметил Зеленский.

Президент также поблагодарил международных партнеров за поддержку и инвестиции, которые способствуют укреплению оборонного потенциала Украины.

