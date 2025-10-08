закрыть
8 октября 2025, среда, 23:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Республиканцы в США больше демократов поддерживают санкции против РФ и предоставление оружия Украине

2
  • 8.10.2025, 22:54
Республиканцы в США больше демократов поддерживают санкции против РФ и предоставление оружия Украине

Опрос.

Большинство американцев как демократы, так и республиканцы поддерживают поставки оружия Украине и санкции против страны-агрессора России. Об этом свидетельствуют результаты опроса HarrisX и Harvard-Harris Poll, проведенного 1–2 октября.

65% избирателей поддерживают усилия Дональда Трампа, направленные на прекращение войны в Украине.

Согласно данным исследования:

72% избирателей Демократической партии и 73% избирателей Республиканской партии поддерживают поставки оружия и санкции против России;

71% демократов и 86% республиканцев – за новые экономические санкции, которые бы заставили Москву прекратить войну;

76% демократов и 86% республиканцев полагают, что Европа должна полностью отказаться от российской нефти и перейти на американские энергоносители;

более половины демократов (55%) и две трети республиканцев (66%) поддерживают идею введения тарифов против стран, которые продолжают покупать российскую нефть и газ.

Опрос продемонстрировал, что мнения американцев резко разошлись по поводу личности президента США Дональда Трампа – 15% избирателей-демократов считают, что глава Белого дома заслуживает Нобелевской премии мира, но среди республиканцев такого мнения придерживаются 68%.

Исследования провели среди 2413 зарегистрированных избирателей, отмечает HarrisX и Harvard-Harris Poll.

Экс-журналист «Голоса Америки» и медиасоветник организации Razom for Ukraine Остап Ярыш в Facebook прокомментировал исследование.

«Очень интересные данные – особенно динамика между избирателями демократов и республиканцев. Опрос той же компании в конце августа показал рост поддержки среди республиканцев, но демократы все равно преобладали. Кажется, это впервые за последнее время этот баланс в опросах изменился», – подчеркнул он.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук