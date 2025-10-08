Республиканцы в США больше демократов поддерживают санкции против РФ и предоставление оружия Украине

Республиканцы в США больше демократов поддерживают санкции против РФ и предоставление оружия Украине2
- 8.10.2025, 22:54
Опрос.
Большинство американцев как демократы, так и республиканцы поддерживают поставки оружия Украине и санкции против страны-агрессора России. Об этом свидетельствуют результаты опроса HarrisX и Harvard-Harris Poll, проведенного 1–2 октября.
65% избирателей поддерживают усилия Дональда Трампа, направленные на прекращение войны в Украине.
Согласно данным исследования:
72% избирателей Демократической партии и 73% избирателей Республиканской партии поддерживают поставки оружия и санкции против России;
71% демократов и 86% республиканцев – за новые экономические санкции, которые бы заставили Москву прекратить войну;
76% демократов и 86% республиканцев полагают, что Европа должна полностью отказаться от российской нефти и перейти на американские энергоносители;
более половины демократов (55%) и две трети республиканцев (66%) поддерживают идею введения тарифов против стран, которые продолжают покупать российскую нефть и газ.
Опрос продемонстрировал, что мнения американцев резко разошлись по поводу личности президента США Дональда Трампа – 15% избирателей-демократов считают, что глава Белого дома заслуживает Нобелевской премии мира, но среди республиканцев такого мнения придерживаются 68%.
Исследования провели среди 2413 зарегистрированных избирателей, отмечает HarrisX и Harvard-Harris Poll.
Экс-журналист «Голоса Америки» и медиасоветник организации Razom for Ukraine Остап Ярыш в Facebook прокомментировал исследование.
«Очень интересные данные – особенно динамика между избирателями демократов и республиканцев. Опрос той же компании в конце августа показал рост поддержки среди республиканцев, но демократы все равно преобладали. Кажется, это впервые за последнее время этот баланс в опросах изменился», – подчеркнул он.