Республиканцы в США больше демократов поддерживают санкции против РФ и предоставление оружия Украине 2 8.10.2025, 22:54

Опрос.

Большинство американцев как демократы, так и республиканцы поддерживают поставки оружия Украине и санкции против страны-агрессора России. Об этом свидетельствуют результаты опроса HarrisX и Harvard-Harris Poll, проведенного 1–2 октября.

65% избирателей поддерживают усилия Дональда Трампа, направленные на прекращение войны в Украине.

Согласно данным исследования:

72% избирателей Демократической партии и 73% избирателей Республиканской партии поддерживают поставки оружия и санкции против России;

71% демократов и 86% республиканцев – за новые экономические санкции, которые бы заставили Москву прекратить войну;

76% демократов и 86% республиканцев полагают, что Европа должна полностью отказаться от российской нефти и перейти на американские энергоносители;

более половины демократов (55%) и две трети республиканцев (66%) поддерживают идею введения тарифов против стран, которые продолжают покупать российскую нефть и газ.

Опрос продемонстрировал, что мнения американцев резко разошлись по поводу личности президента США Дональда Трампа – 15% избирателей-демократов считают, что глава Белого дома заслуживает Нобелевской премии мира, но среди республиканцев такого мнения придерживаются 68%.

Исследования провели среди 2413 зарегистрированных избирателей, отмечает HarrisX и Harvard-Harris Poll.

Экс-журналист «Голоса Америки» и медиасоветник организации Razom for Ukraine Остап Ярыш в Facebook прокомментировал исследование.

«Очень интересные данные – особенно динамика между избирателями демократов и республиканцев. Опрос той же компании в конце августа показал рост поддержки среди республиканцев, но демократы все равно преобладали. Кажется, это впервые за последнее время этот баланс в опросах изменился», – подчеркнул он.

