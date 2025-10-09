Названы десять секретов для счастливой и долгой жизни 3 9.10.2025, 9:03

Один из них — живите сейчас.

В одной из самых популярных книг о долголетии «Икигай: японский секрет долгой и счастливой жизни» авторов Франсеска Мираллеса и Эктора Гарсия можно найти десять правил для лучшей жизни, пишет ТСН.

Что такое «Икигай» простыми словами? В свободном переводе это слово означает счастье быть всегда занятым. Японцы вкладывают в этот срок подлинные цели в жизни человека. В этой стране считается, что поиск «своего икигая» делает жизнь значимой.

По словам авторов книги Икигай: японский секрет долгой и счастливой жизни, Окинава в Японии является зоной наибольшей концентрации долголетних людей в мире. Гарсия и Мираллес взяли интервью у самых старых японцев, проживающих там, чтобы написать книгу для поиска своей цели в жизни. Ведь в Японии говорят: «Только если оставаться активным, вы захотите жить сто лет».

Как составить Икигай: десять основных секретов счастливой и долгой жизни

Вот какие правила выяснили Франсеска и Эктор во время своих интервью в Окинаве:

Оставайтесь активными – не выходите на пенсию : многие долгожители в мире работают до 80-90 лет или просто не выходят на пенсию. Если у вас будет цель, ради которой нужно просыпаться каждое утро, это станет лучшим толчком к долгой жизни.

Не спешите : хотя может казаться, что это нормально спешить сделать или почувствовать что-то, на самом деле это может повлиять на вашу жизнь. Остановитесь, чтобы присмотреться к тому, что вас окружает. Это непременно придаст жизни смысл.

Не переполняйте желудок : часто те столетние люди, с которыми общались авторы, едят всего 80% того, что есть на тарелке. Хотя десерт после обеда или дополнительный хороший может доставить мимолетную радость, но в долгосрочной перспективе точно не сделает вас счастливее.

Окружите себя преданными друзьями: согласно исследованию Гарвардского университета, которое длилось 85 лет, хорошие отношения с другими людьми способствуют долголетию и счастливой жизни. К примеру, в Окинаве столетние жители проводят свое свободное время в общественных центрах, где много общаются и даже соревнуются в товарищеских спортивных играх.

Будьте всегда в форме: физические упражнения являются важным компонентом долголетия. Если изнурительная физкультура вам не подходит, есть более спокойные варианты. К примеру, в Японии достаточно популярен пятиминутные радио-тайсо, которые нужно делать каждый день.

Улыбайтесь : такие простые вещи, как улыбка, делают нашу жизнь наполненной глубоким смыслом. Поэтому, по словам авторов книги, они чрезвычайно важны.

Восстановите связь с природой: находите время для прогулки на свежем воздухе, особенно если вы живете в городе. Хотя некоторым может показаться, что отдых на природе является пустой тратой времени, на самом деле он помогает повысить производительность, улучшить память и поднять настроение.

Спасибо: это отличный способ вспомнить все то хорошее, что есть в вашей жизни. Поэтому найдите время, чтобы поделиться благодарностью за семью, друзей, здоровье и даже за себя.

Живите сейчас: прекратите жалеть о прошлом и бояться будущего. У вас есть только сегодня, поэтому используйте его как можно лучше.

Ну и, конечно, чтобы жить долго и счастливо, нужно каждый день придерживаться своего икигая.

