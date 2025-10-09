закрыть
9 октября 2025, четверг, 9:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко смертельно боится сильных оппонентов»

1
  • 9.10.2025, 9:17
  • 2,156
«Лукашенко смертельно боится сильных оппонентов»
Фото: Getty Images

Игру диктатора сломали.

Николай Статкевич сломал игру не только Лукашенко, но теперь важно спасти национального лидера и действовать против диктатора с позиции силы.

Об этом в интервью Сharter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» и один из основателей движения сопротивления «Зубр» Евгений Афнагель:

— Николай Статкевич сломал игру не только Лукашенко, но и тем, кто ему сознательно или несознательно помогал. Тем, кто отмывал и продолжает отмывать его олигархов, тем, кто призывал и продолжает призывать отменить санкции против режима, ослабить давление. Тем, кто говорит о «безусловном диалоге» с человеком, по прямому приказу которого убивают и пытают заложников-политзаключенных, кошмарят вообще весь народ. Тем самозванцам, которые почему-то выступают от имени в том числе и нас, бывших политзаключенных, и тех, кто сидит сейчас в тюрьмах. Сейчас они все в растерянности и не знают, что делать.

В этом заслуга Николая Статкевича. Он выступил как лидер, он заставил остальных играть по его правилам, не подчинился их воле, не стал объектом торга, а стал тем, кем он был всегда — субъектом белорусской политики. И сейчас ход за нами, потому что, как многие уже неоднократно говорили, жизни Николая Статкевича угрожает большая опасность.

Лукашенко смертельно боится сильных оппонентов. Когда он в таком состоянии, то способен на самые неадекватные поступки. Тот же 2020-й год это показал.

Наша задача — спасти Николая Статкевича и добиться освобождения и его, и всех остальных политзаключенных. А, как показывает практика, это возможно путем усиления давления на режим и разговора с ним с позиции силы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук