Игру диктатора сломали.

Николай Статкевич сломал игру не только Лукашенко, но теперь важно спасти национального лидера и действовать против диктатора с позиции силы.

Об этом в интервью Сharter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» и один из основателей движения сопротивления «Зубр» Евгений Афнагель:

— Николай Статкевич сломал игру не только Лукашенко, но и тем, кто ему сознательно или несознательно помогал. Тем, кто отмывал и продолжает отмывать его олигархов, тем, кто призывал и продолжает призывать отменить санкции против режима, ослабить давление. Тем, кто говорит о «безусловном диалоге» с человеком, по прямому приказу которого убивают и пытают заложников-политзаключенных, кошмарят вообще весь народ. Тем самозванцам, которые почему-то выступают от имени в том числе и нас, бывших политзаключенных, и тех, кто сидит сейчас в тюрьмах. Сейчас они все в растерянности и не знают, что делать.

В этом заслуга Николая Статкевича. Он выступил как лидер, он заставил остальных играть по его правилам, не подчинился их воле, не стал объектом торга, а стал тем, кем он был всегда — субъектом белорусской политики. И сейчас ход за нами, потому что, как многие уже неоднократно говорили, жизни Николая Статкевича угрожает большая опасность.

Лукашенко смертельно боится сильных оппонентов. Когда он в таком состоянии, то способен на самые неадекватные поступки. Тот же 2020-й год это показал.

Наша задача — спасти Николая Статкевича и добиться освобождения и его, и всех остальных политзаключенных. А, как показывает практика, это возможно путем усиления давления на режим и разговора с ним с позиции силы.

