Тейлор Свифт дарит крайне необычные подарки 9.10.2025, 11:57

Они стали уже определенной традицией.

Американская певица Тейлор Свифт удивила ведущего вечернего шоу Джимми Фэллона необычным подарком — буханкой собственного домашнего заквасочного хлеба, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

«Не буду врать, Тейлор действительно делает лучший заквасочный хлеб. Спасибо, @taylorswift!!!»

К посту он приложил фото авокадо-тоста с хлебом от певицы.

В комментариях отметился и жених Свифт — звезда NFL Трэвис Келси, написав: «Хахаха, поехали!!!».

Во время интервью в шоу Фэллона певица рассказала, что Келси долго готовился к предложению руки и сердца, заранее заказав индивидуальный дизайн кольца. «Он — мой любимый человек на свете», — призналась Свифт.

Певица превратила дарение хлеба людям в свою фирменную традицию. Ранее она передавала подобные угощения ведущему BBC Radio 1 Грегу Джеймсу, а также друзьям Селене Гомес и Бенни Бланко.

