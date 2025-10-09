Тейлор Свифт дарит крайне необычные подарки
Они стали уже определенной традицией.
Американская певица Тейлор Свифт удивила ведущего вечернего шоу Джимми Фэллона необычным подарком — буханкой собственного домашнего заквасочного хлеба, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).
«Не буду врать, Тейлор действительно делает лучший заквасочный хлеб. Спасибо, @taylorswift!!!»
К посту он приложил фото авокадо-тоста с хлебом от певицы.
В комментариях отметился и жених Свифт — звезда NFL Трэвис Келси, написав: «Хахаха, поехали!!!».
Во время интервью в шоу Фэллона певица рассказала, что Келси долго готовился к предложению руки и сердца, заранее заказав индивидуальный дизайн кольца. «Он — мой любимый человек на свете», — призналась Свифт.
Певица превратила дарение хлеба людям в свою фирменную традицию. Ранее она передавала подобные угощения ведущему BBC Radio 1 Грегу Джеймсу, а также друзьям Селене Гомес и Бенни Бланко.