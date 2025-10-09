закрыть
9 октября 2025, четверг, 14:02
Дети резко критикуют ситуацию в белорусских школах

  • 9.10.2025, 13:32
  • 1,116
Во многих учебных заведениях нет даже туалетной бумаги.

Белорусские подростки целенаправленно снимают видео для TikTok со словами «Я умираю в Беларуси». В соцсети можно найти множество роликов, где молодёжь жалуется на нынешние условия в школах:

«Школьный бюджет тратится на шкафчики для телефонов, тогда как в туалетах нет бумаги. Школьная форма прописана до мельчайших деталей. Требования стали ещё выше», заметил сайт bgmedia.

Ученики отмечают, что в школах довольно много проблем, на которые власти не обращают внимания. Та же нехватка туалетной бумаги, которую можно увидеть в уборных только во время генеральных проверок. Учителя стали строже: кому-то делают замечание даже за то, что он громко смеялся на перемене.

Журналисты уже писали, как школьники реагируют на нововведения, касающиеся запрета телефонов в учебное время. В ответ на этот запрет дети начали ломать школьную мебель и оборудование. Также учащиеся рассказывали в комментариях под тематическими видео, что в некоторых школах им запрещали бегать, выходить на улицу и играть в настольные игры на переменах. И именно эти постоянные ограничения довели их до такого состояния, которое они иронично называют «Проект Разгром» (отсылка к произведению Чака Паланика «Бойцовский клуб»).

