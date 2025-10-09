Дети резко критикуют ситуацию в белорусских школах 1 9.10.2025, 13:32

1,116

иллюстративное фото

Во многих учебных заведениях нет даже туалетной бумаги.

Белорусские подростки целенаправленно снимают видео для TikTok со словами «Я умираю в Беларуси». В соцсети можно найти множество роликов, где молодёжь жалуется на нынешние условия в школах:

«Школьный бюджет тратится на шкафчики для телефонов, тогда как в туалетах нет бумаги. Школьная форма прописана до мельчайших деталей. Требования стали ещё выше», заметил сайт bgmedia.

Ученики отмечают, что в школах довольно много проблем, на которые власти не обращают внимания. Та же нехватка туалетной бумаги, которую можно увидеть в уборных только во время генеральных проверок. Учителя стали строже: кому-то делают замечание даже за то, что он громко смеялся на перемене.

Журналисты уже писали, как школьники реагируют на нововведения, касающиеся запрета телефонов в учебное время. В ответ на этот запрет дети начали ломать школьную мебель и оборудование. Также учащиеся рассказывали в комментариях под тематическими видео, что в некоторых школах им запрещали бегать, выходить на улицу и играть в настольные игры на переменах. И именно эти постоянные ограничения довели их до такого состояния, которое они иронично называют «Проект Разгром» (отсылка к произведению Чака Паланика «Бойцовский клуб»).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com