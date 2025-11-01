Московская область погрузилась в темноту
Местные СМИ публикуют видео улиц без света.
Жители подмосковных населенных пунктов жалуются на исчезновение света вечером 31 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Жители Подмосковья сообщают, что вечером в домах и на улицах начал исчезать свет.
Видео темных улиц публикуют местные СМИ.
Они же пишут о том, что отключение электроснабжения произошло «в связи с аварийной ситуацией на электросетях».
Перед этим в местных пабликах появлялась информация о неизвестных дронах, которые подлетают к российской столице.
Мэр Москвы Сергей Собянин в 23:40 сообщил о сбитии одного беспилотника на подлете к городу.
Официальных комментариев относительно блэкаута власти пока не предоставляли.