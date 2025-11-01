Подмосковный Жуковский остался без электричества после налета дронов ВСУ 1.11.2025, 8:53

Наукоград располагается в 20 километрах к юго-востоку от Москвы.

В ночь на 1 ноября украинские беспилотники атаковали московский регион. Всего силы ПВО «перехватили» 11 дронов, шесть из них направлялись к столице, отчитались Минобороны РФ и мэр города Сергей Собянин. На фоне налета в городе Жуковский на юго-востоке от Москвы отключилось электричество, сообщила в полночь администрация городского округа.

Власти не назвали причиной перебоев удары беспилотников, пояснив, что электроснабжение в Жуковском было нарушено «из-за автоматического отключения оборудования напряжением 10 кВ». Ремонтные бригады налаживают подачу электричества по резервной схеме, заявили в администрации. Кадры из оставшегося без света Жуковского публикуют Astra, «Оперативный ВСУ» и «РЕН ТВ». В местных пабликах люди также сообщали о воздушной тревоге над городом.

Наукоград Жуковский располагается в 20 километрах к юго-востоку от Москвы. В нем находится одноименный международный аэропорт на экспериментальном аэродроме Раменское, который является одним из авиагаваней московского региона. Аэропорт регулярно закрывают из-за активности украинских беспилотников.

