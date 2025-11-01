закрыть
1 ноября 2025, суббота, 9:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Подмосковный Жуковский остался без электричества после налета дронов ВСУ

  • 1.11.2025, 8:53
Подмосковный Жуковский остался без электричества после налета дронов ВСУ

Наукоград располагается в 20 километрах к юго-востоку от Москвы.

В ночь на 1 ноября украинские беспилотники атаковали московский регион. Всего силы ПВО «перехватили» 11 дронов, шесть из них направлялись к столице, отчитались Минобороны РФ и мэр города Сергей Собянин. На фоне налета в городе Жуковский на юго-востоке от Москвы отключилось электричество, сообщила в полночь администрация городского округа.

Власти не назвали причиной перебоев удары беспилотников, пояснив, что электроснабжение в Жуковском было нарушено «из-за автоматического отключения оборудования напряжением 10 кВ». Ремонтные бригады налаживают подачу электричества по резервной схеме, заявили в администрации. Кадры из оставшегося без света Жуковского публикуют Astra, «Оперативный ВСУ» и «РЕН ТВ». В местных пабликах люди также сообщали о воздушной тревоге над городом.

Наукоград Жуковский располагается в 20 километрах к юго-востоку от Москвы. В нем находится одноименный международный аэропорт на экспериментальном аэродроме Раменское, который является одним из авиагаваней московского региона. Аэропорт регулярно закрывают из-за активности украинских беспилотников.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников