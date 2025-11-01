Евгений Афнагель: Лукашенко сам сдал свою «шестерку» 1.11.2025, 10:43

Но санкции Запад не отменит.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывший политзаключенный Евгений Афнагель прокомментировал признания диктатора Лукашенко в том, что экс-участник проекта NEXTA Роман Протасевич работал на белорусскую разведку:

— Знаю, что фраза «а ведь мы об этом говорили» всегда звучит слишком поздно. Для меня сегодняшнее признание Лукашенко о Протасевиче сюрпризом не стало. Все было понятно еще тогда, в 2020 году.

Протест исключительно по воскресеньям, увод людей из центра Минска, отказ от решительных действий на улицах — и Протасевич, который был главным редактором телеграм-канала NEXTA и ответственным за массовые акции в офисе Тихановской, и некоторые его коллеги уже тогда показали свою суть.

Представители нашей команды встречались с ними, пытались договориться, но, естественно, ничего не вышло. И не могло выйти, ведь задачи были разные.

Главный редактор сайта Сharter97.org Наталья Радина в 2023 году говорила о Протасевиче: «Есть серьезные подозрения, что это просто агент спецслужб».

Координатор «Европейской Беларуси» Дмитрий Бондаренко полтора года назад о нем же: «Он был агентом, а, может быть, офицером спецслужб изначально. Протасевич, на мой взгляд, был заслан, многие вещи там делались для того, чтобы сбить протесты».

Бывший политзаключенный Андрей Войнич вчера рассказал о том, как «партнер» Протасевича Владимир Чуденцов устраивал провокации в отношении политзаключенных в могилевской колонии. Ну а сегодня Лукашенко сам сдал свою шестерку. Не первую и не последнюю. Это не отменяет того, что, посадив самолет Ryanair c европейскими гражданами на борту в Минске, белорусские власти совершили акт государственного терроризма.

Сегодняшний coming out — повод задуматься остальным шестеркам: правда все равно выйдет наружу, а чистосердечное признание, как минимум, обеспечит более спокойный сон.

Ну а тем, кто Протасевича называл «героем» даже после его доносов и выступлений по БТ, стоит все-же быть поразборчивей.

