В Беларуси запретили ездить грузовым авто из ЕС
- 1.11.2025, 10:56
А также прицепам и полуприцепам из Польши и Литвы.
Беларусь ввела запрет на перемещение по своей территории грузовых автомобилей из ЕС, прицепов (полуприцепов) из Польши и Литвы, а также легковых польских автомобилей, осуществляющих международную перевозку товаров. Об этом говорится в постановлении Совмина от 31 октября, опубликованном на Национальном правовом портале.
Постановление «О применении специальных ограничительных мер» принято «в целях обеспечения защиты национальных интересов Беларуси в связи с введением ограничений иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Беларуси, ее граждан и (или) организаций».
Согласно запрету, который уже вступил в силу, теперь по территории Беларуси не может перемещаться следующий транспорт:
— грузовые автомобили и тягачи, зарегистрированные в государствах — членах Европейского союза;
— прицепы (полуприцепы), зарегистрированные в Польше и Литве;
— легковые автомобили, зарегистрированные в Польше и осуществляющие международную перевозку в соответствии с индивидуальными накладными или международными товарно-транспортными накладными «CMR».
«Нарушение водителями запрета, признается осуществлением международной автомобильной перевозки по территории Беларуси без разрешения на осуществление такой перевозки и влечет ответственность в соответствии с законодательством об административных правонарушениях», — сказано в постановлении.
Все транспортные средства, которые попадают под запрет и сейчас находятся на территории Беларуси, должны переехать в специально установленные Совмином места, перечисленные в постановлении.
При этом запрет не применяется, если транспортное средство перевозит некоторые категории товаров, среди которых почтовые отправления, гуманитарные грузы, живые животные, медицинские изделия, сырье для производства ветеринарных лекарственных средств, кровь, органы и ткани человека и другое.
Также под запрет не попадают порожние транспортные средства, прицепы (полуприцепы), следующие в обратном направлении на территорию Европейского союза после перевозки товаров.
Постановление вступило в силу и будет действовать до 31 декабря 2027 года.
Напомним, Беларусь также ограничила движение литовских фур по своей территории. Теперь грузовые автомобили, тягачи и прицепы (полуприцепы) с литовской регистрацией могут пересекать границу только на белорусско-литовским участке. А он, в данный момент, закрыт до 30 ноября.