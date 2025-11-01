СМИ: Спецподразделения ГУР пошли в смелое контрнаступление в Покровске 1.11.2025, 12:13

3,136

Чтобы разблокировать ключевые логистические маршруты.

Спецподразделения ГУР пошли в контрнаступление вблизи города Покровск Донецкой области, чтобы разблокировать ключевые логистические маршруты. Штурмовики военной разведки вошли в районы города, которые оккупанты объявили «захваченными».

Об этом в пятницу, 31 октября, сообщил журналист The Economist Оливер Кэрролл в своем X-аккаунте. Также он обнародовал кадры, на которых можно увидеть высадку украинских разведчиков с вертолетов.

По словам Кэрролла, он получил информацию от военной разведки Украины.

«Военная разведка Украины проводит смелое контрнаступление вблизи Покровска, чтобы восстановить работу ключевых логистических линий. На видео, которым я поделился, видно десантирование вертолетов в районах, которые, как утверждает Россия, она удерживает», – сообщил Кэрролл.

Журналист отметил, что не смог проверить видео самостоятельно.

Однако издание «РБК-Украина» сообщило, что его источники в Силах обороны подтвердили информацию о контратаке ГУР, а также подлинность видео, которое обнародовал Кэрролл.

В то же время источники «Суспільного» подтвердили, что ГУР начало сложную десантную операцию в Покровске.

Штурмовики военной разведки вошли в районы города, которые российское военное руководство объявило «захваченными» и являются стратегически важными для украинской логистики.

Десантную операцию проводят спецподразделения и авиация военной разведки, привлечены несколько вертолетов. Действиями руководит лично руководитель ГУР Кирилл Буданов, находящийся на месте событий.

