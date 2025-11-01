Исследование показало важное преимущество Android-смартфонов перед iPhone 1.11.2025, 18:15

В исследовании приняли участие тысячи человек.

Три исследования безопасности показывают, что смартфоны на базе Android обеспечивают лучшую защиту от мошеннических звонков и спама в SMS, чем iPhone. Особенно если это устройства Google Pixel.

Google вместе с YouGov опросила 5000 человек из США, Бразилии и Индии, как часто они сталкиваются со спамом. Пользователи iPhone на 65% чаще сообщали о получении трех и более спам- или фишинговых СМС в неделю, чем владельцы Android-смартфонов, пишет Forbes (перевод - «Униан»).

Отдельное внимание в исследовании уделено владельцам Google Pixel: они на 96% чаще iPhone-пользователей сообщают об отсутствии мошеннических SMS. В частности, Pixel 10 Pro признали самым защищенным современным смартфоном благодаря фильтрации вызовов и системе обнаружения мошенников в приложениях «Сообщения» и Gmail.

Эксперты пишут, что открытая архитектура Android позволяет устанавливать приложения сторонних разработчиков, расширяя возможности защиты, тогда как закрытая экосистема Apple может ограничивать эффективность борьбы с мошенничеством.

Также большую роль в этом играет искусственный интеллект: с его помощью телефоны на Android могут бороться со спамом гораздо эффективнее. Новая система «Scam Detection» использует ИИ, чтобы уведомлять о потенциальном мошенническом звонке в режиме реального времени.

