Литва зафиксировала рекордное за три года количество попыток нарушения границы со стороны Беларуси 1 1.11.2025, 21:53

1,748

СОГГ Литвы сделала заявление.

За минувшие сутки, 31 октября, Литва зафиксировала 63 попытки мигрантов незаконно пересечь границу со стороны Беларуси, свидетельствуют данные на сайте Службы государственной границы (СОГГ) Литвы.

Советник СОГГ Гедрюс Мишутис сообщил информагентству ELTA, что это рекордное значение за последние три года. Он отметил, что 25 октября 2022 года пограничники не позволили проникнуть 81 мигранту, после чего их суточное количество было значительно ниже — до вчерашнего дня.

- Нелегальные мигранты пытались прорваться через Лаздийский район, но их отпугнули пограничники из Капчяместиса. Ни один мигрант не пересек территорию Литвы, — приводит фрагмент того заявления представителя погранслужбы новостной портал Delfi.

По словам Мишутиса, сначала на территорию страны пыталась прорваться группа из 32 человек, спустя пару минут в полукилометре поодаль — еще 27, затем через 10 минут в 2 км — трое, позже — один.

- Предполагается, что такой способ был выбран, чтобы рассредоточить силы пограничников и не дать им успеть отреагировать, — заявил он. — Однако пограничники из Капчяместиса сумели оперативно отреагировать на все три направления, прибыв на служебных патрульных автомобилях, и эти группы так и не проникли в Литву. <…> Пришедшие были готовы повредить колючую проволоку, бросили металлические ножницы, оставили лестницы, при себе имели лопаты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com