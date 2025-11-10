Стало известно сколько стоят квартиры в комплексе «Северный Берег» 10.11.2025, 16:24

Только за их просмотр застройщик просил семь тысяч рублей?

Помните ту самую нашумевшую новостройку в «Северном Береге», за просмотр которой застройщик просил депозит в 7 тысяч рублей? В базе Национального кадастрового агентства появились данные о первых сделках в «секретном» доме на ул. Цвирко, 88. Onlíner рассказывает, в какую цену обошелся квадратный метр в ультрапремиум-новостройке Lake Views.

Если верить данным НКА, квартиры общей площадью от 62 до 79 «квадратов» на первой береговой линии в ЖК «Северный Берег» продали в среднем по $5300 за метр. Всего за август-сентябрь в домах на ул. Цвирко, 88 было зафиксировано четыре сделки. Самый компактный вариант жилья стоил около $319 тысяч по курсу. Напомним, депозит при покупке квартиры в новостройке был отзывным: при желании будущий владелец элитных «квадратов» мог перевести его в счет оплаты договора.

Напомним, Lake Views — это три разноуровневых столбика высотой от 6 до 8 этажей, которые буквально стоят на берегу Цнянского водохранилища. Они объединены стилобатом. На первом этаже новостройки есть колясочная, лапомойка, санузел, а также персональные кладовые, которые идут в подарок при покупке квартиры. На первом этаже дома предусмотрены квартиры с террасами. С одной стороны они выходят на улицу и парк, а с другой — прямо на стилобат. Он же служит дворовой территорией и зоной отдыха, куда могут попасть только жильцы. Там есть зона барбекю, зеленые зоны со скамейками, поставили две детские площадки — для детей постарше и помладше.

Под стилобатом находится паркинг. Номера машин при въезде считываются автоматически. На каждую квартиру здесь приходится одно машино-место, стоимость которого уже включена в конечную цену жилья. То есть отказаться от машино-места нельзя.

