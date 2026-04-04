Украинские военные в Ливии ликвидировали генерала ГРУ Аверьянова 17 4.04.2026, 8:35

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Андрей Аверьянов

При атаке на российский «теневой флот».

В результате атаки на танкер российского «теневого флота» Qendil в декабре 2025 года погиб генерал Главного разведывательного управления (ГРУ) Андрей Аверьянов, отвечавший за диверсии и убийства за рубежом. Об этом сообщает французская радиостанция RFI со ссылкой на осведомленные источники. По данным журналистов, за операцией могли стоять украинские военные, действующие с территории Ливии в координации с официальным Триполи. На борту танкера, помимо экипажа, находились около десяти высокопоставленных сотрудников российской разведки, переодетых в моряков. «Это лучший способ передвижения для российского разведчика», — пояснил один из источников. В результате удара погибли два человека, семь получили ранения. Среди погибших был Аверьянов. Официально Москва эту информацию не комментировала.

Собеседники RFI отмечают, что вскоре после инцидента последовал ответ: 23 декабря в Турции потерпел крушение самолет начальника Генштаба Ливии генерала Мухаммеда аль-Хаддада. По данным источников радиостанции, причиной стал взрыв на борту, и к произошедшему может быть причастна Россия, однако официальных подтверждений этому нет. Еще один инцидент произошел 19 марта, когда на крупнейшем ливийском нефтяном месторождении Эль-Шарара вспыхнул пожар на трубопроводе. На месте были обнаружены российские боеприпасы, но власти Ливии пока не делали официальных заявлений о виновных.

Андрей Аверьянов родился в 1966 году в Туркменистане, окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище. В 2013 году, как писало «Радио Свобода», он возглавил секретную войсковую часть 29155, отвечавшую за операции ГРУ в Европе. The New York Times со ссылкой на данные западных разведок писало, что это подразделение, среди прочего, причастно к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, покушению на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева и попытку переворота в Черногории в 2016 году. По данным расследования The Insider, Аверьянов участвовал в организации взрывов на складах боеприпасов в Болгарии и Чехии. В 2024 году он был объявлен в розыск чешской полицией по делу о взрывах во Врбетице. В последние годы он занимал пост замначальника ГРУ и курировал африканское направление, а также, по данным RFI, должен был возглавить созданный Минобороны России «африканский корпус» после расформирования ЧВК «Вагнер».

Как выяснила RFI, Украина в 2025 году развернула военное присутствие в Ливии по согласованию с правительством Абдель Хамида Дбейбы. По данным источников, в стране размещены более 200 украинских специалистов, работающих на нескольких объектах, включая авиабазу в Мисрате и инфраструктуру для запуска морских и воздушных беспилотников в районе Меллиты. С этих позиций, как утверждается, осуществлялись атаки на российские суда в Средиземном море, включая удар по Qendil и по газовозу Arctic Metagaz.

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