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Ибо скрепно!

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  • Андрей Десницкий
  • 4.04.2026, 9:35
  • 7,888
Ибо скрепно!
Андрей Десницкий

Опыт 90-х, который может вернуться в Россию.

В середине девяностых я был младшим научным сотрудником в Институте востоковедения. Естественно, на мне лежало некоторое количество мелких обязанностей, так уж это водится с менеэсами. В частности, я получал зарплату на весь отдел (около тридцати человек). То есть дважды в месяц я являлся к окошку кассы, выстаивал очередь и получал пухлую пачку купюр и зарплатную ведомость. А потом приходил в отдел и выдавал каждому положенную сумму.

Я ненавидел эту обязанность. Во-первых, это было просто трудно делать: суммы были некруглыми, нужно было выдавать точно или просить сдачу, а порой могли выдать большие пачки мелких купюр и их неудобно было таскать и отсчитывать, да и брать их никто не хотел. Зачем я даю эти зеленые пятисотки, когда вот у меня и цветастые десятитысячные есть? Но кому-то же надо было и пятисотенные сбагривать (как вы понимаете, это было до деноминации).

А главное, старшие научные на работу ходили, скажем так, не всегда. Кто-то вообще был в командировке на полгода… И вот у меня, очень небогатого тогда человека, на руках постоянно была внушительная сумма ЧУЖИХ денег, которые нельзя было ни потратить, ни, упаси Бог, потерять. Очень неприятно.

Ну, а что за отсутствующих приходилось расписываться — ведомость-то сдать надо вовремя! — это уж мелочи. Хотя вообще-то уголовное преступление.

Зато однажды, раздав наконец-то всю зарплату, я обнаружил, что у меня остался… лишний миллион. То ли я кому-то недодал (скорее всего старшему научному за те самые месяцы командировки), а тот не заметил, то ли кассир мне передала (но это сильно вряд ли). Короче, миллион. Старыми. На теперешний счет это жалкая тысчонка, но в 1995 году это были ДЕНЬГИ. Получатель так и не нашелся, я посоветовался со старшими товарищами, мы купили какую-то оргтехнику для отдела. Кажется, принтер. Институт тогда совсем ничего не покупал, почти все деньги шли на зарплату.

Так вот это я к чему…

Готовьтесь, менеэсы середины две тыщи двадцатых. И учителя, готовьтесь, и врачи — в суверенной стране, окончательно победившей интернет, вероятно, так и будут раздавать бюджетникам зарплату.

Ибо скрепно!

Андрей Десницкий, «Телеграм»

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