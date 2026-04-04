закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 8:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У людей, выросших в 1960–70-е, есть одна уникальная особенность

44
  • 4.04.2026, 8:46
  • 21,586
У людей, выросших в 1960–70-е, есть одна уникальная особенность

Такой стиль воспитания был распространен и передавался от родителей к детям.

Поколение, чье детство и юность пришлись на 1960–1970 годы, привыкло переживать трудности молча, без рефлексии и обсуждения эмоций. Такой подход долгое время считался нормой, однако современная психология все чаще ставит его под сомнение. Об этом пишет издание SiliconCanals, анализируя изменение отношения к эмоциональному здоровью и опыт нескольких поколений.

Автор материала отмечает, что в детстве его учили не жаловаться и не говорить о чувствах.

«Если у тебя есть проблема – ты либо решаешь ее, либо просто терпишь. Но точно не сидишь и не обсуждаешь, что ты при этом чувствуешь», – говорится в тексте.

Такой стиль воспитания был распространен и передавался от родителей к детям.

В то же время, как объясняет исследовательница истории психологии Кэти Фей, в тот же период сама психологическая наука переживала кризис.

«Кризис был многогранным, но главными проблемами стали методология, социальная релевантность и теоретические основы», – отмечает эксперт.

Фактически, пока дети учились справляться с жизнью, специалисты еще не имели четких ответов, как работает человеческая психика.

Психологи того времени иначе определяли и сами понятия кризисных состояний. В частности, специалист Джеральд Каплан описывал кризис как ситуацию, вызывающую психологический дисбаланс и не поддающуюся решению привычными способами.

Однако, как подчеркивает автор, новых инструментов людям тогда никто не давал, поэтому они были вынуждены «стараться еще сильнее с теми же сломанными инструментами».

Современные подходы к психологии значительно изменились. Психолог Эшли Дж. ДиМелла объясняет, что сейчас многие явления из прошлого получили новые определения.

«Сегодня психологи могли бы назвать то, что происходило в те десятилетия, «эмоциональной заброшенностью», «травмой развития» или, по крайней мере, «нестабильным уходом», – говорит она.

В то же время автор подчеркивает: это не означает, что родители не любили своих детей – они просто не обладали необходимыми знаниями.

Научные исследования также опровергают старые представления о «силе молчания». Как свидетельствуют данные исследования, опубликованного в Journal of Psychotherapy Research, настоящую эмоциональную устойчивость формирует именно проработка чувств, а не их игнорирование.

«Люди, которые лучше всего восстанавливаются после трудностей, – это не те, кто игнорирует эмоции, а те, кто понимает, что именно они чувствуют и почему», – говорится в публикации.

В то же время у поколения, привыкшего «терпеть», была и своя сильная сторона – привычка цепляться за светлые воспоминания. По данным исследования, опубликованного в Journal of Personality, положительные воспоминания помогают преодолевать сложные периоды жизни. Именно поэтому многие люди хранили истории о счастливых моментах как своеобразный ресурс поддержки.

В итоге автор приходит к выводу, что старые подходы к эмоциям требуют переосмысления.

«Мы учились переживать проблемы, а не понимать их. Нас учили, что чувства – это слабость, а не источник информации», – отмечает он. В то же время, по его словам, менять эти установки никогда не поздно.

Написать комментарий 44

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров