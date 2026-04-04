У людей, выросших в 1960–70-е, есть одна уникальная особенность 44 4.04.2026, 8:46

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Такой стиль воспитания был распространен и передавался от родителей к детям.

Поколение, чье детство и юность пришлись на 1960–1970 годы, привыкло переживать трудности молча, без рефлексии и обсуждения эмоций. Такой подход долгое время считался нормой, однако современная психология все чаще ставит его под сомнение. Об этом пишет издание SiliconCanals, анализируя изменение отношения к эмоциональному здоровью и опыт нескольких поколений.

Автор материала отмечает, что в детстве его учили не жаловаться и не говорить о чувствах.

«Если у тебя есть проблема – ты либо решаешь ее, либо просто терпишь. Но точно не сидишь и не обсуждаешь, что ты при этом чувствуешь», – говорится в тексте.

Такой стиль воспитания был распространен и передавался от родителей к детям.

В то же время, как объясняет исследовательница истории психологии Кэти Фей, в тот же период сама психологическая наука переживала кризис.

«Кризис был многогранным, но главными проблемами стали методология, социальная релевантность и теоретические основы», – отмечает эксперт.

Фактически, пока дети учились справляться с жизнью, специалисты еще не имели четких ответов, как работает человеческая психика.

Психологи того времени иначе определяли и сами понятия кризисных состояний. В частности, специалист Джеральд Каплан описывал кризис как ситуацию, вызывающую психологический дисбаланс и не поддающуюся решению привычными способами.

Однако, как подчеркивает автор, новых инструментов людям тогда никто не давал, поэтому они были вынуждены «стараться еще сильнее с теми же сломанными инструментами».

Современные подходы к психологии значительно изменились. Психолог Эшли Дж. ДиМелла объясняет, что сейчас многие явления из прошлого получили новые определения.

«Сегодня психологи могли бы назвать то, что происходило в те десятилетия, «эмоциональной заброшенностью», «травмой развития» или, по крайней мере, «нестабильным уходом», – говорит она.

В то же время автор подчеркивает: это не означает, что родители не любили своих детей – они просто не обладали необходимыми знаниями.

Научные исследования также опровергают старые представления о «силе молчания». Как свидетельствуют данные исследования, опубликованного в Journal of Psychotherapy Research, настоящую эмоциональную устойчивость формирует именно проработка чувств, а не их игнорирование.

«Люди, которые лучше всего восстанавливаются после трудностей, – это не те, кто игнорирует эмоции, а те, кто понимает, что именно они чувствуют и почему», – говорится в публикации.

В то же время у поколения, привыкшего «терпеть», была и своя сильная сторона – привычка цепляться за светлые воспоминания. По данным исследования, опубликованного в Journal of Personality, положительные воспоминания помогают преодолевать сложные периоды жизни. Именно поэтому многие люди хранили истории о счастливых моментах как своеобразный ресурс поддержки.

В итоге автор приходит к выводу, что старые подходы к эмоциям требуют переосмысления.

«Мы учились переживать проблемы, а не понимать их. Нас учили, что чувства – это слабость, а не источник информации», – отмечает он. В то же время, по его словам, менять эти установки никогда не поздно.

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