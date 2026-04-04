Германия ограничила выезд мужчинам призывного возраста 13 4.04.2026, 9:26

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Бундестаг принял законы, направленные на реформирование Бундесвера.

В Германии вступил в силу закон, согласно которому все мужчины в возрасте от 17 до 45 лет должны получить разрешение от Бундесвера, если хотят выехать за границу на срок больше трех месяцев. Об этом сообщило немецкое издание Berliner Zeitung.

По данным BZ, новый закон о модернизации воинской службы вступил в силу в Германии с 1 января 2026 года. Теперь немецкие мужчины в возрасте от 17 до 45 лет перед длительным выездом за границу должны сообщить об этом в Центр карьеры Бундесвера и получить от него разрешение на поездку. Это требование ввели на постоянной основе, а не только, например, при усиленных мерах безопасности.

Ранее получить разрешение на длительную поездку за границу немецкие мужчины должны были в двух случаях. Во-первых, при усилении внешней угрозы для ФРГ, что определялось Бундестагом или НАТО. Во-вторых, во время обороны, когда страна фактически подвергалась внешней агрессии. Разрешение на длительную поездку за границу немцы должны получать при любой ее цели, будь то туристическое путешествие, учеба или командировка по работе.

В Министерстве обороны Германии заявили, что эти изменения необходимы для того, чтобы база военнообязанных была актуальной и чтобы власти знали, сколько мужчин призывного возраста длительное время находятся за границей.

Утверждается, что нарушителям грозят «серьезные последствия», но не уточняется, какие конкретно. В 2025 году на фоне увеличивающихся гибридных угроз со стороны России, о чем говорил канцлер Фридрих Мерц, Бундестаг принял несколько законопроектов, направленных на реформирование Бундесвера. Предусматривается, в частности, что к 2035 году немецкая армия увеличится с 184 000 до примерно 270 000 человек, а также вновь начнется полноценный призыв в Бундесвер.

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