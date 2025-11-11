закрыть
В Варшаве покажут спектакль о неизвестной странице в истории белорусов

  • 11.11.2025, 11:37
В Варшаве покажут спектакль о неизвестной странице в истории белорусов

Даты показов — 15 и 16 ноября.

BY TEATR покажет в Варшаве спектакль «Bieżeńcy 1915», созданный по книге польской писательницы Анеты Примака-Онишк «Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy».

Основой пьесы, как рассказали сайту Charter97.org организаторы, является история жителей восточной Польши и Западной Беларуси, в основном православных этнических белорусов, которые после начала Первой мировой войны были принуждены царскими властями эвакуироваться вглубь России.

Спектакль создан творческой командой из Беларуси и Польши, варшавским коллективом BY TEATR, который объединяет белорусских артистов, вынужденных покинуть страну.

В спектакле прозвучат четыре языка: польский, белорусский, русский и местный диалект белорусского языка с Подляшья.

Даты показов:

15 и 16 ноября, 19:00

Место: Scena Przewodnik, ul. Olesińska 21, Warszawa

Билеты можно купить по ссылке.

Присоединяйтесь и проведите вечер в окружении творчества и невероятных эмоций!

А если вы хотите стать частью одного из спектаклей и помочь в его создании — присоединяйтесь к сбору. Подробности здесь

