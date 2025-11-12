закрыть
Скромный клуб из Слонима выбил «Неман» из Кубка страны

  • 12.11.2025, 17:59
Сенсация в белорусском футболе.

Никто этого не ожидал. Гродненский «Неман» был фаворитом матча 1/8 Кубка страны: команде Игоря Ковалевича противостоял явный аутсайдер Д2 — ФК «Слоним». Но вышло все совершенно иначе, пишет Onlíner.

Матч на вязком от дождей поле получился драматичным. Судья Ольга Блоцкая в основное и дополнительное время не засчитала сразу три гола: два в ворота «Слонима», один — «Неману». В итоге во втором экстратайме «Неман» получил право на пенальти, однако Павел Савицкий реализовать его не смог. Все дошло до серии пенальти, где слонимчане реализовали все пять ударов, а вот гости одну попытку смазали — 5:4.

Что любопытно, «Неман» является действующим обладателем Кубка Беларуси.

В 1/8 «Слоним» сыграет против «МЛ» — лидера Высшей лиги. Матч пройдет 4 декабря.

