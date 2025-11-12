Россия теряет Южный Кавказ 12.11.2025, 18:15

Шанс для Запада.

Уничтожение российского ракетой азербайджанского пассажирского самолета, осторожное сближение Армении и Турции, а также усиливающаяся конфронтация Грузии с Евросоюзом отражают тектонические сдвиги в регионе, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

После начала войны России против Украины влияние Москвы на Южном Кавказе резко ослабло, что позволило другим игрокам укрепить свои позиции. Азербайджан, восстановивший контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями, перешел к политике расширения регионального влияния, активно развивая связи с Китаем, Центральной Азией и ЕС.

Армения, разочаровавшаяся в союзнической поддержке Москвы, начала курс на снижение зависимости от России. Ереван стремится нормализовать отношения с Турцией и подписать мирное соглашение с Азербайджаном, одновременно рассматривая пути интеграции с Европой.

Грузия, напротив, постепенно отходит от прозападного курса. Усиление давления на оппозицию и протестующих подорвало перспективы вступления в ЕС, а власти Тбилиси сближаются с Китаем и Россией. Символом этого стал контракт 2024 года на строительство глубоководного порта Анаклия, переданный китайскому консорциуму.

Ослабление России открывает для США и ЕС новые возможности влияния — в частности, через поддержку армянских реформ и развитие транспортных коридоров вроде американского проекта TRIPP, связывающего Азербайджан с Нахичеванью через территорию Армении.

Однако влияние Москвы не исчезло полностью. Она сохраняет позиции в энергетике и среди элит региона. Западу, чтобы укрепить свои позиции, необходимо действовать последовательно и опираться на ценностный подход, иначе Южный Кавказ может превратиться в зону нестабильности и соперничества внешних сил.

