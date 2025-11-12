Беларусь затопило некачественным российским пивом
Импорт продукта в страну вырос более чем в четыре раза.
Ввоз пива в Беларусь автотранспортом вырос в январе-октябре нынешнего года вырос на 332%, если сравнивать с таким же периодом 2024 года, сообщили «Бирже грузоперевозок ATI.SU».
На втором месте по росту импортных поставок автотранспортом оказались чипсы – плюс 197%. В целом же ведущие позиции в импорте составили товары народного потребления, металлопрокат, оборудование и запчасти.
«Львиную долю всего белорусского грузопотока (более 90%) составляет товарооборот с Россией. Поэтому и тенденции по динамике количества заявок на перевозки грузов определенных категорий тут схожи», – рассказал директор компании-партнера «Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси» Татьяна Солдатенко.
При этом сократился импорт пластика (на 52%), безалкогольных напитков (на 43%) и других товаров. Что касается экспорта, то в другие страны за январь-октябрь вывезли на 84% больше пива. Причем автотранспортом его везут только на российскую территорию, и на этом направлении пиво тоже на первом месте по росту.
Если анализировать отдельно товарооборот с Россией, то на первом месте по динамике импорта из РФ чипсы – плюс 198%, а на втором игрушки – плюс 105%. Второе популярное направление – Казахстан. Поставки в эту страну товаров народного потребления, которые вывозятся на авто, выросли на 82%, а продуктов питания – на 41%.
В обратную же сторону стали везти больше зерен и семян (в упаковке) – плюс 163%. Импорт товаров народного потребления из Казахстана, если учитывать автомобильные грузоперевозки, вырос на 48%.