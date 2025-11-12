Лукашенко заслушал доклад о ситуации на границе Беларуси и Литвы

Лукашенко заслушал доклад о ситуации на границе Беларуси и Литвы3
- 12.11.2025, 19:11
Диктатор поручил принять меры для возобновления работы КПП на границе с Литвой.
Александр Лукашенко поручил принять меры для возвращения к нормальному режиму функционирования контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Литвой. Об этом сообщил министр иностранных дел Максим Рыженков, передает БелТА.
Он рассказал, что доложил узурпатору о текущей обстановке на границе и принимаемых мерах для скорейшего урегулирования ситуации.
Дипломат обратил внимание, что Минск выступает за скорейшее восстановление нормального функционирования КПП и возобновление сотрудничества с Вильнюсом по линии соответствующих служб.