12 ноября 2025, среда, 19:56
Лукашенко заслушал доклад о ситуации на границе Беларуси и Литвы

3
  • 12.11.2025, 19:11
  • 2,398
Лукашенко заслушал доклад о ситуации на границе Беларуси и Литвы

Диктатор поручил принять меры для возобновления работы КПП на границе с Литвой.

Александр Лукашенко поручил принять меры для возвращения к нормальному режиму функционирования контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Литвой. Об этом сообщил министр иностранных дел Максим Рыженков, передает БелТА.

Он рассказал, что доложил узурпатору о текущей обстановке на границе и принимаемых мерах для скорейшего урегулирования ситуации.

Дипломат обратил внимание, что Минск выступает за скорейшее восстановление нормального функционирования КПП и возобновление сотрудничества с Вильнюсом по линии соответствующих служб.

