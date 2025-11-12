закрыть
12 ноября 2025, среда, 21:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сырский: О контроле россиян над Покровском или оперативном окружении сил обороны речь не идет

  • 12.11.2025, 21:09
Сырский: О контроле россиян над Покровском или оперативном окружении сил обороны речь не идет
Александр Сырский

Главком ВСУ назвал основные задачи сил обороны Украины на этом направлении.

Российские оккупанты проводят масштабные штурмы Покровска Донецкой области, пытаясь воспользоваться сложными погодными условиями. Об этом 12 ноября в Facebook сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

По его словам, стабилизация обстановки в районе покровско-мирноградской операции зависит от уровня взаимодействия и слаженности действий военного командования и вовлеченных подразделений.

«Покровское направление остается главным в контексте наступления противника. Здесь фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий врага, здесь сосредоточена значительная часть его группировки, действующей на территории Украины. Противник, в частности, пытается воспользоваться сложными погодными условиями», – написал Сырский.

Он назвал основные задачи сил обороны Украины на этом направлении, в частности – постепенное взятие под контроль определенных районов, поддержка и защита имеющихся логистических путей, а также организация дополнительных – для обеспечения украинских военных всем необходимым и бесперебойной эвакуации раненых.

«На подступах и непосредственно в городской застройке продолжается постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами противника, реже – уничтожение легкой вражеской техники», – подчеркнул главком ВСУ.

Сырский добавил, что поиск и уничтожение российских оккупантов продолжается и на прилегающем очеретинском направлении.

«За последние семь суток в результате поисково-ударных действий зачищено от ДРГ противника 7,4 км² территории Покровского района Донецкой области. О контроле россиян над городом Покровском или оперативном окружении группировки сил обороны Украины речь не идет», – указал главнокомандующий ВСУ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин