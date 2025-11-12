Сырский: О контроле россиян над Покровском или оперативном окружении сил обороны речь не идет 12.11.2025, 21:09

Александр Сырский

Главком ВСУ назвал основные задачи сил обороны Украины на этом направлении.

Российские оккупанты проводят масштабные штурмы Покровска Донецкой области, пытаясь воспользоваться сложными погодными условиями. Об этом 12 ноября в Facebook сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

По его словам, стабилизация обстановки в районе покровско-мирноградской операции зависит от уровня взаимодействия и слаженности действий военного командования и вовлеченных подразделений.

«Покровское направление остается главным в контексте наступления противника. Здесь фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий врага, здесь сосредоточена значительная часть его группировки, действующей на территории Украины. Противник, в частности, пытается воспользоваться сложными погодными условиями», – написал Сырский.

Он назвал основные задачи сил обороны Украины на этом направлении, в частности – постепенное взятие под контроль определенных районов, поддержка и защита имеющихся логистических путей, а также организация дополнительных – для обеспечения украинских военных всем необходимым и бесперебойной эвакуации раненых.

«На подступах и непосредственно в городской застройке продолжается постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами противника, реже – уничтожение легкой вражеской техники», – подчеркнул главком ВСУ.

Сырский добавил, что поиск и уничтожение российских оккупантов продолжается и на прилегающем очеретинском направлении.

«За последние семь суток в результате поисково-ударных действий зачищено от ДРГ противника 7,4 км² территории Покровского района Донецкой области. О контроле россиян над городом Покровском или оперативном окружении группировки сил обороны Украины речь не идет», – указал главнокомандующий ВСУ.

