Российский Орел атаковали ракеты «Фламинго» 1 13.11.2025, 8:50

7,508

Небо над городом пылает от обломков.

В ночь на 13 ноября российский город Орел атаковали ракетами украинского производства «Фламинго», которые российская ПВО сбивала прямо посреди жилых кварталов, пишет «Фокус».

Из-за этого обломки крылатой ракеты падали непосредственно во двор местных жителей, что видно на видео, обнародованном в телеграм-канале «Exilenova+».

«Орел. Те самые обломки», — говорится в подписи к видео, на котором видно как в небе над жилым кварталом летают горящие части сбитой цели. Эти обломки падают во двор рядом с жилыми многоэтажками и припаркованными автомобилями.

Как утверждает телеграм-канал «Supernova+» обломки сбитой цели — это «обломки фламингича» (от названия украинской крылатой ракеты большой дальности «Фламинго»).

Губернатор Орловской области Андрей Кличков подтвердил, что в регионе объявлена именно ракетная опасность.

«В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, спрячьтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовке. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание или соответствующее укрытие», — написал Кличков.

Стоит отметить, в Орле находится несколько нефтебаз.

Также в Орле расположена военная база, с которой войска РФ запускают по Украине иранские дроны типа «Шахед». Эта база имеет 8 пусковых площадок на земле и участок дороги длиной 2,8 км, где дроны могут запускаться с транспортных средств.

Город расположен на расстоянии около 150 км от северо-восточной границы Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com