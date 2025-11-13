Российский Орел атаковали ракеты «Фламинго»1
- 13.11.2025, 8:50
Небо над городом пылает от обломков.
В ночь на 13 ноября российский город Орел атаковали ракетами украинского производства «Фламинго», которые российская ПВО сбивала прямо посреди жилых кварталов, пишет «Фокус».
Из-за этого обломки крылатой ракеты падали непосредственно во двор местных жителей, что видно на видео, обнародованном в телеграм-канале «Exilenova+».
«Орел. Те самые обломки», — говорится в подписи к видео, на котором видно как в небе над жилым кварталом летают горящие части сбитой цели. Эти обломки падают во двор рядом с жилыми многоэтажками и припаркованными автомобилями.
Как утверждает телеграм-канал «Supernova+» обломки сбитой цели — это «обломки фламингича» (от названия украинской крылатой ракеты большой дальности «Фламинго»).
Губернатор Орловской области Андрей Кличков подтвердил, что в регионе объявлена именно ракетная опасность.
«В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, спрячьтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовке. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание или соответствующее укрытие», — написал Кличков.
Стоит отметить, в Орле находится несколько нефтебаз.
Также в Орле расположена военная база, с которой войска РФ запускают по Украине иранские дроны типа «Шахед». Эта база имеет 8 пусковых площадок на земле и участок дороги длиной 2,8 км, где дроны могут запускаться с транспортных средств.
Город расположен на расстоянии около 150 км от северо-восточной границы Украины.