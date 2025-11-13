Зеленский: Россия готовится к большой войне в Европе 13.11.2025, 12:47

3,222

Владимир Зеленский

Президент Украины назвал примерную дату начала боевых действий.

Российская Федерация готовится к большой войне на Европейском континенте, чтобы быть способными начать боевые действия в 2029 или 2030 году.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Нужно больше давления на Россию. Учитывая ситуацию на поле боя, мы не видим, чтобы Россия хотела остановиться. Когда мы смотрим на военную промышленность РФ, мы видим, что они увеличивают свое производство. И, по нашим оценкам, они хотят продолжать эту войну», - заявил Зеленский.

По словам президента Украины, стоит признать, что РФ хочет большой войны, чтобы быть способными в 2029, или 2030 году начать боевые действия на Европейском континенте.

«Мы рассматриваем это как действительно большой вызов. Я считаю, что мы должны думать о том, как остановить их сейчас в Украине. Но также сделать все, чтобы уменьшить их способности. Не давать им денег, которые они все еще могут получить из энергоносителей. И не давать им оружия», - добавил глава государства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com