Квалификация Евро U-21: сборная Беларуси разгромила Уэльс 14.11.2025, 22:07

Поединок прошел в Грузии.

14 ноября молодежная сборная Беларуси в рамках отбора к МЧЕ-2027 принимала на «домашнем» стадионе в грузинском Гори соперников из Уэльса. С одной стороны, британцы, у которых нет игроков с практикой в топ-лигах, до того осенью влетели 2:6 Дании и вообще 0:7 Бельгии. С другой – обыграли 2:0 Австрию, которой белорусская команда уступила, пишет «Трибуна».

Нынешняя игра показала, что случайностью оказалась победа шотландцев – от Беларуси они получили уже привычный разгром. Уже на 14-й минуте Руслан Мялковский запрессинговал соперника, тот выбил на Кирилла Цепенкова, который вернул мяч партнеру уже на выход один на один.

В самом начале второго тайма неудачно вынес кипер шотландцев – мяч скоро доставили на левый фланг Глебу Кучко: тот завозился с приемом, но потом совершил качественный проход до лицевой и отдал оттуда хитрый пас – Цепенкову оставалось попасть в пустые.

Ну а на 73-й минуте гол организовали два выпущенных на замены игрока: Тимофей Симаненка потолкался за мяч на границе штрафной и откинул Родиону Печуре, а тот сделал классный обводящий удар.

3:0 – и в группе произошли изменения: у Шотландии осталось три балла за четыре встречи (при разнице мячей 4:16) – теперь она занимает последнее место, а у Беларуси после трех матчей стало четыре очка, так же, как и у Австрии, и у Дании, с которой играть в Грузии 18 ноября. Лидирует Бельгия – семь баллов после трех игр. Напомним, прямые путевки на Евро получат все победители групп и лучшая из команд, которые станут вторыми – остальные сборные с этого места составят пары плей-офф.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com