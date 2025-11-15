В Островецком районе лукашисты уничтожили памятник повстанцам 1863 года 8 15.11.2025, 12:27

2,816

На нем была надпись: «Каго любіш? – Люблю Беларусь! – То ўзаемна».

В деревне Слободка Островецкого района, что на подъезде к пограничному пункту «Котловка – Лаворишки» на белорусско-литовской границе, ликвидировали памятник повстанцам 1863 года, сообщает телеграм-канал «Спадчына».

Памятник в виде большого меча, всаженного наполовину в землю, поставили в 2013 году на частные средства к 150-й годовщине восстания. На лезвии меча была надпись: «Каго любіш? – Люблю Беларусь! – То ўзаемна», а также изображения католического и православного крестов. Вокруг меча были разбросаны плиты, которые он будто разбивал. Теперь остались только они, поросшие травой.

Автор памятника – Игорь Засимович. Некогда он так объяснял смысл памятника и то, что в нем меч напоминает крест:

«В этом и была идея. Во-первых, здесь крест как памятный знак восстания – трагического, но очень яркого события. А меч – это старый символ, имеющий два прочтения. Если он поднят – это зов к борьбе, действию. Когда же он воткнут в землю – это символ того, что битва окончена, осталось подсчитать потери, похоронить умерших и помнить о них».

Появление памятника в Слободке вызвало острую реакцию у ряда пророссийских активистов и ресурсов. Они заявляли, что памятник поставлен незаконно, и требовали от местных властей его снести.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com