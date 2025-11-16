В Нью-Йорке выставили на аукцион несколько редких картин Марка Шагала
- 16.11.2025, 12:26
Оценки достигают 12 миллионов долларов.
Аукционный дом Christie's объявил о ряде торгов, посвященных искусству XX века. Первые из них состоятся 17 ноября, и среди топ-лотов – две знаковые работы Марка Шагала.
Одна из них – работа «Песня короля Давида» (1966). Эксперты оценивают ее в 8–12 миллионов долларов. На картине Шагал сочетает библейские мотивы с собственной памятью о Витебске: в композиции присутствуют царь Давид, сцены свадьбы, а внизу видно крыши родного города и Эйфелева башня.
Вторая предложенная работа – «Солнце влюбленных» (1944), посвященная Вирджинии Хаггард, любимой художника. Ее стоимость оценивается в 7–10 миллионов долларов.
Следующие торги, запланированные на 18 ноября, также включают работу Шагала. Центральным лотом станет картина «Художник и красная голова животного» – автопортрет с образом его первой жены Беллы, которая как бы возносится над старым Витебском. Красный осел на картине символизирует смирение и духовность. Аукционный дом оценивает эту работу в 700 тысяч – 1 миллион долларов.
Подлинность всех работ подтверждена Комитетом Марка Шагала.