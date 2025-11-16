Россияне «Молнией» ударили по детской площадке в Харькове 16.11.2025, 18:29

1,212

Обошлось без пострадавших.

Российская армия днем воскресенья, 16 ноября, дроном ударила по одному из районов Харьковской области. Оккупанты попали в детскую площадку.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и Харьковскую ОГА.

Около 13:48 Терехов сообщил, об ударе вражеским дроном типа «Молния» по Холодногорскому району города.

Уже через несколько минут он уточнил, что россияне ударили по детской площадке.

«Попадание произошло по детской площадке. В окрестных домах выбито несколько окон. К счастью — без пострадавших и погибших», - уточнил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com