16 ноября 2025, воскресенье, 19:33
Россияне «Молнией» ударили по детской площадке в Харькове

  • 16.11.2025, 18:29
  • 1,212
Россияне «Молнией» ударили по детской площадке в Харькове

Обошлось без пострадавших.

Российская армия днем воскресенья, 16 ноября, дроном ударила по одному из районов Харьковской области. Оккупанты попали в детскую площадку.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и Харьковскую ОГА.

Около 13:48 Терехов сообщил, об ударе вражеским дроном типа «Молния» по Холодногорскому району города.

Уже через несколько минут он уточнил, что россияне ударили по детской площадке.

«Попадание произошло по детской площадке. В окрестных домах выбито несколько окон. К счастью — без пострадавших и погибших», - уточнил он.

