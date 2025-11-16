Россияне «Молнией» ударили по детской площадке в Харькове
- 16.11.2025, 18:29
Обошлось без пострадавших.
Российская армия днем воскресенья, 16 ноября, дроном ударила по одному из районов Харьковской области. Оккупанты попали в детскую площадку.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и Харьковскую ОГА.
Около 13:48 Терехов сообщил, об ударе вражеским дроном типа «Молния» по Холодногорскому району города.
Уже через несколько минут он уточнил, что россияне ударили по детской площадке.
«Попадание произошло по детской площадке. В окрестных домах выбито несколько окон. К счастью — без пострадавших и погибших», - уточнил он.