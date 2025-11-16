Гостья модного показа в Минске вызвала бурю эмоций у публики своим нарядом 1 16.11.2025, 22:05

1,936

Она надела платье с головой косули.

В Минске 15 ноября в Dipservice Hall состоялся модный показ, одна из гостей шокировала публику своим платьем. Она пришла в платье с головой косули. Видео появилось в Instagram hard marks, заметило «Зеркало».

Эпатаж устроила дизайнер Алена Ацапкина. Она пришла в черном платье, украшенном мехом и головой косули с позолоченными рогами.

По ее словам, косуля была создана природой для красоты, она украшает наши луга и поля, а теперь – и ее платье, и это неспроста.

– Рога косули считаются волшебными. И их используют для изготовления амулетов и талисманов. Сегодня это мой оберег, – пояснила она.

По ее словам, настоящие в этом декоре только рога, остальное – муляж.

Несмотря на это, в комментариях пользователи высказывали лишь отвращение к этому образу:

«Жесть».

«Это ужасно. Мне искренне грустно и злостно встречаться с такими эпизодами в индустрии».

«И это в то время, когда весь фэшн-мир транслирует гуманность….».

«Следующий вариант предлагаю сборку на комаровке - там голова хряка есть, и копыта можно тоже как оберегать… а то мало ли… духи злые нападут».

«Человек не в себе».

«Абсолютная безвкусица! Лук обреченный на критику и полный провал»,

