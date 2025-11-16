Гостья модного показа в Минске вызвала бурю эмоций у публики своим нарядом

Гостья модного показа в Минске вызвала бурю эмоций у публики своим нарядом1
- 16.11.2025, 22:05
Она надела платье с головой косули.
В Минске 15 ноября в Dipservice Hall состоялся модный показ, одна из гостей шокировала публику своим платьем. Она пришла в платье с головой косули. Видео появилось в Instagram hard marks, заметило «Зеркало».
Эпатаж устроила дизайнер Алена Ацапкина. Она пришла в черном платье, украшенном мехом и головой косули с позолоченными рогами.
По ее словам, косуля была создана природой для красоты, она украшает наши луга и поля, а теперь – и ее платье, и это неспроста.
– Рога косули считаются волшебными. И их используют для изготовления амулетов и талисманов. Сегодня это мой оберег, – пояснила она.
По ее словам, настоящие в этом декоре только рога, остальное – муляж.
Несмотря на это, в комментариях пользователи высказывали лишь отвращение к этому образу:
«Жесть».
«Это ужасно. Мне искренне грустно и злостно встречаться с такими эпизодами в индустрии».
«И это в то время, когда весь фэшн-мир транслирует гуманность….».
«Следующий вариант предлагаю сборку на комаровке - там голова хряка есть, и копыта можно тоже как оберегать… а то мало ли… духи злые нападут».
«Человек не в себе».
«Абсолютная безвкусица! Лук обреченный на критику и полный провал»,