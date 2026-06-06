В Минске продолжают работать «секретные» визовые центры двух стран шенгена 1 6.06.2026, 9:42

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Какие шансы получить визу?

В Минске есть возможность оформить шенгенские визы Норвегии и Дании, хотя многие белорусы даже не знают, что визовые центры этих стран продолжают принимать документы. Однако процедура имеет ряд особенностей, пишет телеграм-канал о визах «Визовый крот».

Для получения норвежской визы заявителям придется заплатить около 165 евро с учетом консульских и сервисных сборов. Формально документы принимают на туристические поездки, однако решение о выдаче визы принимает посольство Норвегии в Лондоне. Из-за этого паспорт может находиться на рассмотрении около двух месяцев.

По данным за 2025 год, через лондонское представительство было подано 10 599 заявлений на шенгенские визы. Положительное решение получили 8608 заявителей. При этом многократные визы составили 61,2% от числа выданных, а доля отказов достигла 18,8%.

Оформление датской визы обходится примерно в 135 евро. По словам нескольких заявителей, которые поделились своим опытом, некоторым белорусам удалось получить многократные визы сроком на полгода.

Документы на датские визы также рассматриваются в Лондоне — в визовом центре, который обслуживает заявки для МИД Дании. В 2025 году туда поступило 18 900 заявлений на шенгенские визы. Многократные визы ожидали получить более 80% заявителей. При этом уровень отказов составил 31,5% — более 5000 случаев.

Согласно датским визовым правилам, граждане Беларуси относятся к категории заявителей с повышенным миграционным риском. В связи с этим визы чаще выдаются для посещения близких родственников, деловых поездок, а также культурных и научных мероприятий. В перечень родственников входят супруги, партнеры, дети, родители, братья и сестры, а также некоторые другие категории близких членов семьи.

Рассмотрение заявлений на датскую визу обычно занимает около полутора месяцев.

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