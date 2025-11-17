закрыть
17 ноября 2025, понедельник, 15:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Последний окоп на реке Ориноко

  • Владимир Халип
  • 17.11.2025, 14:40
  • 2,878
Последний окоп на реке Ориноко
Владимир Халип
Фото: RFE/RL

На этой воинственной планете может появиться новый полководец.

Решительный и бесшабашный. Готовый жестко и внезапно ответить на любой вызов. Для которого нет ничего невозможного. Если и дальше все пойдет в том же темпе, то самое худшее может случиться еще до конца этого злополучного года. Кандидат на эту роль уже сделал первые шаги. Вызов брошен.

В минувший вторник министр обороны Венесуэлы сообщил, что страна провела маневры, в которых были задействованы 200 тысяч военнослужащих. Это уже всерьёз. Если информационные агентства в цифрах не ошиблись, то возможный герой будущих баталий уже стартует. И притом очень круто. Он успел создать объединенное командование, которое будет координировать действия вооруженных сил, полиции и гражданских ведомств.

Первые кадры с этих учений впечатляют. Разворачивается решительно известная всем российская установка «С-300». Минометные расчеты размышляют о чем-то. Возможно, готовятся к бою. Девушки в камуфляже с советскими калашами развернулись в цепь, залегли, готовятся отразить атаку уже далеко не условного противника. Инструкторы в армейских панамках заботливо пытаются объяснить внезапно мобилизованным, как обращаться с этими автоматами. Известное дело – новобранцы. Тем более, девушки. Тяжелые времена, никого не жаль. Обычным людям уже раздают оружие. А как же иначе? Все, как один, на защиту священных рубежей и самого бесстрашного Команданте. Так кто же он, тот самый, непримиримый и неукротимый?

Да никакой тайны и, тем более, сенсации. Это все тот же неугомонный Николас Мадуро, водитель автобуса и пламенный лидер профсоюза транспортников Венесуэлы, которого когда-то уходящий в лучший мир президент Уго Чавес назначил своим преемником. Чтобы тот досидел в его опустевшем кресле до выборов, провел их и ушел восвояси, сопровождаемый аплодисментами благодарных соратников. Как бы не так! Это кто же и где столь безответственно распоряжается внезапно подвернувшейся удачей. И может по своей воле распрощаться с руководящим креслом?

Сколько стран уже споткнулись на простейшем повороте и ушли в безнадежный тупик убогого единовластия. Конечно же, выдвиженец никуда не собирался уходить. Не каждому водителю автобуса вдруг такой безумный поворот. Да и не было у него к тому же другой профессии. Возглавлял, правда, профсоюз транспортников. На Кубе прошел годичные курсы по подготовке молодежных лидеров. Но едва ли это тот диплом, с которым где-то что-то светит. А потому после возвращения в Венесуэлу он снова сел за руль автобуса. И тут вдруг так внезапно подфартило.

Естественно, после ухода Чавеса участие в досрочных президентских выборах он принял. Не участвовать не мог. Все же так просто и понятно: если не он, то кто? Обошел конкурентов со скромным счетом 50,67 процента. А что было дальше, известно всем. В стране, у которой неисчислимые запасы нефти, богатые залежи цветных металлов, а вдобавок золото и всякие редкоземельнае радости, почему-то оказалось вдруг полно всяких катастрофических проблем. А вдобавок еще внезапно пропадает куда-то еда.

При Николасе Мадуро вообще все пошло не так. Бедность и преступность достигли неслыханных параметров. А кроме того, ВВП страны упал в несколько раз, инфляция достигла шестизначных показателей, начались проблемы с предметами первой необходимости, с энергоснабжением.

Да что там, в стране постоянного лета, где богатые пастбища, все растет и созревает вовремя, начались просто неодолимые трудности с продовольствием. Даже в армии, которой так гордится власть. Конечно, у генералов все в лучшем виде. А вот у нижних чинов конфуз. Дошло до того, что их непосредственные командиры вынуждены выклянчивать пропитание у производителей. Но это не лучший способ, если всем туго. До 20 процентов населения вообще покинули Венесуэлу в надежде где-то в других странах найти работу. А тут еще Америка начала предъявлять серьезные претензии к вождю и обвинять в причастности к наркоторговле. Препирательства и гневные отповеди «этим гринго» и прочим злопыхателям не помогли. Назрел неодолимый кризис.

Да что там, главное - водитель за рулем. Только на этот раз в его автобусе – вся Венесуэла. И маршрут еще с кубинских времен ему давно известен. Дорога к счастью не знает поворотов. Вот только одна беда – кругом враги. Завидуют. Обвиняют в каких-то темных делах. С 14 ноября Западном полушарии США начали операцию «Южное копье». А два дня спустя Пентагон сообщил, что ударная группа во главе с авиавианосцем «Джеральд Форд» вошла в Карибское море. В ближайшее время ракеты могут накрыть объекты наркокартелей в Венесуэле. Ничего страшного. Неукротимый лидер пообещал, что на каждом холме и вершине вторгшиеся самолеты будут подстерегать расчеты ПЗРК «Игла» и партихзаны повсюду. Это уже когда Чавес внезапно позовет. А пока самое главное - не снижать скорость персонального автобуса. Найти рубеж. И попытаться выстоять.

Не исключено, если и дальше все так пойдет, что где-нибудь на высоком берегу Ориноко может появиться отрытый в спешке окоп. И там займет позицию одинокий стрелок, которого не поняла и недооценила эта неугомонная страна. Конечно, он будет верить, что где-то поблизости и вдалеке уже занимают свои позиции все те, кому он раздал оружие и кого он призвал дать отпор всем, кто посмел обвинить его в причастности к самым темным и неблаговидным делам. А он всего лишь хотел довести свой автобус к всеобщему счастью.

Вроде бы положение аховое. И позиция безнадежная. Только те, кто решился вступить в конфликт с самим Николасом Мадуро, еще не знают, что их ждет на этом случайном рубеже. Конечно, у них ракеты, самолеты, вертолеты, спецназ. И авианосец на горизонте. Зато у неискоренимого правителя иное преимущество.

Самое страшное в мире оружие – хаос.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип
Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко