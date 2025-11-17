Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип

17.11.2025, 14:40

Владимир Халип

Фото: RFE/RL

На этой воинственной планете может появиться новый полководец.

Решительный и бесшабашный. Готовый жестко и внезапно ответить на любой вызов. Для которого нет ничего невозможного. Если и дальше все пойдет в том же темпе, то самое худшее может случиться еще до конца этого злополучного года. Кандидат на эту роль уже сделал первые шаги. Вызов брошен.

В минувший вторник министр обороны Венесуэлы сообщил, что страна провела маневры, в которых были задействованы 200 тысяч военнослужащих. Это уже всерьёз. Если информационные агентства в цифрах не ошиблись, то возможный герой будущих баталий уже стартует. И притом очень круто. Он успел создать объединенное командование, которое будет координировать действия вооруженных сил, полиции и гражданских ведомств.

Первые кадры с этих учений впечатляют. Разворачивается решительно известная всем российская установка «С-300». Минометные расчеты размышляют о чем-то. Возможно, готовятся к бою. Девушки в камуфляже с советскими калашами развернулись в цепь, залегли, готовятся отразить атаку уже далеко не условного противника. Инструкторы в армейских панамках заботливо пытаются объяснить внезапно мобилизованным, как обращаться с этими автоматами. Известное дело – новобранцы. Тем более, девушки. Тяжелые времена, никого не жаль. Обычным людям уже раздают оружие. А как же иначе? Все, как один, на защиту священных рубежей и самого бесстрашного Команданте. Так кто же он, тот самый, непримиримый и неукротимый?

Да никакой тайны и, тем более, сенсации. Это все тот же неугомонный Николас Мадуро, водитель автобуса и пламенный лидер профсоюза транспортников Венесуэлы, которого когда-то уходящий в лучший мир президент Уго Чавес назначил своим преемником. Чтобы тот досидел в его опустевшем кресле до выборов, провел их и ушел восвояси, сопровождаемый аплодисментами благодарных соратников. Как бы не так! Это кто же и где столь безответственно распоряжается внезапно подвернувшейся удачей. И может по своей воле распрощаться с руководящим креслом?

Сколько стран уже споткнулись на простейшем повороте и ушли в безнадежный тупик убогого единовластия. Конечно же, выдвиженец никуда не собирался уходить. Не каждому водителю автобуса вдруг такой безумный поворот. Да и не было у него к тому же другой профессии. Возглавлял, правда, профсоюз транспортников. На Кубе прошел годичные курсы по подготовке молодежных лидеров. Но едва ли это тот диплом, с которым где-то что-то светит. А потому после возвращения в Венесуэлу он снова сел за руль автобуса. И тут вдруг так внезапно подфартило.

Естественно, после ухода Чавеса участие в досрочных президентских выборах он принял. Не участвовать не мог. Все же так просто и понятно: если не он, то кто? Обошел конкурентов со скромным счетом 50,67 процента. А что было дальше, известно всем. В стране, у которой неисчислимые запасы нефти, богатые залежи цветных металлов, а вдобавок золото и всякие редкоземельнае радости, почему-то оказалось вдруг полно всяких катастрофических проблем. А вдобавок еще внезапно пропадает куда-то еда.

При Николасе Мадуро вообще все пошло не так. Бедность и преступность достигли неслыханных параметров. А кроме того, ВВП страны упал в несколько раз, инфляция достигла шестизначных показателей, начались проблемы с предметами первой необходимости, с энергоснабжением.

Да что там, в стране постоянного лета, где богатые пастбища, все растет и созревает вовремя, начались просто неодолимые трудности с продовольствием. Даже в армии, которой так гордится власть. Конечно, у генералов все в лучшем виде. А вот у нижних чинов конфуз. Дошло до того, что их непосредственные командиры вынуждены выклянчивать пропитание у производителей. Но это не лучший способ, если всем туго. До 20 процентов населения вообще покинули Венесуэлу в надежде где-то в других странах найти работу. А тут еще Америка начала предъявлять серьезные претензии к вождю и обвинять в причастности к наркоторговле. Препирательства и гневные отповеди «этим гринго» и прочим злопыхателям не помогли. Назрел неодолимый кризис.

Да что там, главное - водитель за рулем. Только на этот раз в его автобусе – вся Венесуэла. И маршрут еще с кубинских времен ему давно известен. Дорога к счастью не знает поворотов. Вот только одна беда – кругом враги. Завидуют. Обвиняют в каких-то темных делах. С 14 ноября Западном полушарии США начали операцию «Южное копье». А два дня спустя Пентагон сообщил, что ударная группа во главе с авиавианосцем «Джеральд Форд» вошла в Карибское море. В ближайшее время ракеты могут накрыть объекты наркокартелей в Венесуэле. Ничего страшного. Неукротимый лидер пообещал, что на каждом холме и вершине вторгшиеся самолеты будут подстерегать расчеты ПЗРК «Игла» и партихзаны повсюду. Это уже когда Чавес внезапно позовет. А пока самое главное - не снижать скорость персонального автобуса. Найти рубеж. И попытаться выстоять.

Не исключено, если и дальше все так пойдет, что где-нибудь на высоком берегу Ориноко может появиться отрытый в спешке окоп. И там займет позицию одинокий стрелок, которого не поняла и недооценила эта неугомонная страна. Конечно, он будет верить, что где-то поблизости и вдалеке уже занимают свои позиции все те, кому он раздал оружие и кого он призвал дать отпор всем, кто посмел обвинить его в причастности к самым темным и неблаговидным делам. А он всего лишь хотел довести свой автобус к всеобщему счастью.

Вроде бы положение аховое. И позиция безнадежная. Только те, кто решился вступить в конфликт с самим Николасом Мадуро, еще не знают, что их ждет на этом случайном рубеже. Конечно, у них ракеты, самолеты, вертолеты, спецназ. И авианосец на горизонте. Зато у неискоренимого правителя иное преимущество.

Самое страшное в мире оружие – хаос.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

