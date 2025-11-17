Ученые нашли древнейшее изображение сотворения мира 1 17.11.2025, 15:29

Фото: The Israel Museum, Jerusalem/Ardon Bar Hama

На кубке возрастом 4300 лет показан момент отделения небес от Земли.

На Западном берегу реки Иордан ученые нашли серебреный кубок возрастом 4300 лет. Как оказалось, на нем изображается возникновение Вселенной из первоначального хаоса, что делает рисунок древнейшим изображением мифа о сотворении мира.

«Это невероятный дизайн. С помощью всего нескольких линий он рассказывает очень сложную историю», - говорит Эберхард Цангер из Фонда лувийских исследований, некоммерческой организации в Швейцарии.

Серебреный кубок, высотой 8 сантиметров, был найден в древней гробнице на западной оконечности Плодородного полумесяца — региона, где процветали ранние цивилизации, пишет New Scientist.

На кубке изображаются две мифические сцены. На первом изображении гигантская змея поднимается на дыбы и встречается с химерой, у которой человеческий торс, но коги животного. Оба персонажа стоят над небольшим кругом, который напоминает цветок.

На втором изображении змея лежит на земле под гораздо большим цветком. Его поддерживают две гуманоидные фигуры.

Когда археологи впервые нашли кубок, они предположили, что на нем изображены сцены из вавилонского мифа о сотворении мира. Другие же исследователи указывали на то, что кубок на 1 тыс. лет старше самого вавилонского мифа.

Фото: The Israel Museum, Jerusalem/Ardon Bar Hama

После этого ученые предполагали, что кубок олицетворяет рождение нового года и смерть старого.

Но команда Цангера считает, что изначальная интерпретация рисунков была верна. Сцены на кубке действительно показывают формирование Вселенной, но относятся к более старом мифу.

В первой сцене, по мнению команды Цангера, царит хаос. Химера олицетворяет слабого бога, слившегося с животными. Под ее ногами небольшой круг, похожий на цветок, символизирует бессильное солнце. Всем этим хаосом правит чудовищная змея. Но во второй сцене из хаоса мирно возникает порядок. Боги отделяются от животных, превращаясь в могущественных человекоподобных персонажей. Они держат столь же могущественное солнце наверху, в «небесной ладье», что указывает на то, что небеса теперь отделены от Земли. Чудовищный змей хаоса, поверженный, лежит под солнцем.

Цангер отмечает, что существуют клинописные тексты из других районов Плодородного полумесяца, близкие по возрасту к кубку, и в них описывается, как боги отделили небеса от Земли. Таким образом, к моменту создания кубка жители этого региона уже сложили свои предания о сотворении мира.

