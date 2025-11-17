закрыть
17 ноября 2025, понедельник, 19:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Майкл Кларк назвал три сценария завершения войны в Украине

2
  • 17.11.2025, 18:15
  • 1,844
Майкл Кларк назвал три сценария завершения войны в Украине

Военный эксперт считает, что перемирие возможно уже через год.

Военный аналитик Майкл Кларк, бывший генеральный директор Королевского объединенного института оборонных исследований, оценил возможность окончания активных боевых действий в среднесрочной перспективе. По его словам, к осени 2026 года существует «неплохой шанс» на установление нестабильного перемирия. Эксперт выделил три вероятных пути к такому развитию событий, пишет Sky News (перевод — сайт Charter97.org).

1. Трамп вновь вмешивается в войну.

Первый сценарий предполагает, что президент США Дональд Трамп решит сохранить участие США в поддержке Украины. Кларк подчеркнул, что сам он сомневается в таком исходе, однако не исключает, что Трамп может действовать, исходя из внутриполитических интересов. В этом случае давление на Россию может привести к «реальному мирному соглашению».

2. Путин захватывает весь Донбас.

Второй сценарий — российские войска полностью занимают Донбас в течение следующего года. Тогда, по словам Кларка, Путин может решить, что продолжать операцию дальше слишком затратно, и согласиться на временное прекращение огня. Однако эксперт уверен, что такое перемирие будет недолговечным, и Москва, вероятно, снова нарушит его через пару лет.

3. Украина оттесняет российские войска.

Третий вариант — успешное контрнаступление Украины, приводящее к значимому вытеснению российских сил. В случае потерь территории Россия может пересмотреть свои возможности и перспективы. Хотя Москва не откажется от своих целей, временное перемирие стало бы вынужденной мерой.

Кларк подчеркивает, что в любом из вариантов перемирие будет хрупким и нестабильным.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип
Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко