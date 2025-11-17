Майкл Кларк назвал три сценария завершения войны в Украине 2 17.11.2025, 18:15

Военный эксперт считает, что перемирие возможно уже через год.

Военный аналитик Майкл Кларк, бывший генеральный директор Королевского объединенного института оборонных исследований, оценил возможность окончания активных боевых действий в среднесрочной перспективе. По его словам, к осени 2026 года существует «неплохой шанс» на установление нестабильного перемирия. Эксперт выделил три вероятных пути к такому развитию событий, пишет Sky News (перевод — сайт Charter97.org).

1. Трамп вновь вмешивается в войну.

Первый сценарий предполагает, что президент США Дональд Трамп решит сохранить участие США в поддержке Украины. Кларк подчеркнул, что сам он сомневается в таком исходе, однако не исключает, что Трамп может действовать, исходя из внутриполитических интересов. В этом случае давление на Россию может привести к «реальному мирному соглашению».

2. Путин захватывает весь Донбас.

Второй сценарий — российские войска полностью занимают Донбас в течение следующего года. Тогда, по словам Кларка, Путин может решить, что продолжать операцию дальше слишком затратно, и согласиться на временное прекращение огня. Однако эксперт уверен, что такое перемирие будет недолговечным, и Москва, вероятно, снова нарушит его через пару лет.

3. Украина оттесняет российские войска.

Третий вариант — успешное контрнаступление Украины, приводящее к значимому вытеснению российских сил. В случае потерь территории Россия может пересмотреть свои возможности и перспективы. Хотя Москва не откажется от своих целей, временное перемирие стало бы вынужденной мерой.

Кларк подчеркивает, что в любом из вариантов перемирие будет хрупким и нестабильным.

