Назван самый богатый город на Земле

  • 18.11.2025, 4:06
Назван самый богатый город на Земле

ВВП этого города достиг $2,55 трлн.

Столица Японии Токио заняла первое место в рейтинге 300 богатейших городов мира, составленного журналом CEOWORLD Magazine.

«Токио в очередной раз коронован в качестве самого богатого города на Земле в 2025 году», — говорится в публикации.

По данным издания, ВВП Токио достиг $2,55 трлн. На втором месте в списке богатейших городов оказался Нью-Йорк с ВВП $2,49 трлн. Замыкает тройку лидеров еще один американский мегаполис Лос-Анджелес — ВВП $1,62 трлн. Далее следуют Лондон ($1,47 трлн), Сеул ($1,42 трлн) и Париж ($1,39 трлн). В исследовании отмечается, что первые десять городов в рейтинге отвечают примерно за треть всего мирового ВВП.

