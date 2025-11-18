США сделали новое заявление о нефтяных санкциях против РФ 18.11.2025, 9:21

Ограничения уже работают.

Министерство финансов США заявило, что введенные Вашингтоном санкции против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть» уже сокращают доходы РФ и, вероятно, уменьшат объемы продажи ее нефти в долгосрочной перспективе.

Об этом 17 ноября пишет Reuters.

В управлении по контролю за иностранными активами Минфина США подчеркнули, что анализ первоначального влияния санкций на рынок свидетельствует о том, что они выполняют свою задачу, снижая стоимость российской нефти и ограничивая способность Кремля финансировать войну против Украины.

По оценке OFAC, несколько ключевых сортов российской сырой нефти упали в цене до самых низких уровней за последние годы. Кроме того, почти десять крупных индийских и китайских компаний, закупающих российскую нефть, заявили о намерении приостановить закупки на декабрьские поставки.

По данным LSEG Workspace, 12 ноября сорт Urals, отгружаемый в Черноморском порту Новороссийск, торговался по $45,35 за баррель, что есть минимальной ценой с марта 2023 года. Тогда Россия начала формировать теневой флот танкеров, чтобы обойти ценовой потолок G7 в $60 за баррель, введенный в декабре того же года.

