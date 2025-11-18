Литовские СМИ рассказали, когда будет открыта граница с Беларусью 18.11.2025, 9:43

Переговоры пройдут уже сегодня.

Литовский портал 15min.lt, опираясь на свои источники, сообщил, что граница с Беларусью может быть открыта на этой неделе.

По его данным, решение правительство может принять после запланированных на 18 ноября переговоров.

«Я не могу подтвердить, что на этой неделе будет открыта граница с Беларусью. Решение будет принято с учетом действий белорусских властей и ситуации с метеозондами. Если будет видно, что положение позволяет это сделать, границу могут открыть раньше, чем планировалось», – сказал Delfi советник премьер-министра Литвы Инги Ругинене Игнас-Альгирдас Добровольскис.

Старший советник президента Литвы Дейвидас Матулёнис в понедельник, 17 ноября, в свою очередь уточнил, что во вторник с белорусской стороной должна пройти техническая встреча, посвященная застрявшим в соседней стране литовским тягачам.

По его словам, литовская сторона не видит не видит необходимости в контактах министров иностранных дел, надо сначала получить результаты технической встречи.

«Есть конкретная проблема, она должна быть решена, когда ее решат, я уверен, КПП будут открыты», – сказал Матулёнис.

«Все зависит от реакции другой стороны, готова ли другая сторона участвовать в решении конкретной проблемы, а проблема понятная – это метеозонды, представляющие угрозу безопасности авиасообщения. Мы понимаем, что со своей стороны много должна сделать и Литва, но если будут летать метеозонды, мы окажемся в той же ситуации», – подытожил он.

Напомним, 30 октября правительство Литвы приняло решение закрыть на месяц пункты пропуска Мядининкай (Каменный лог) и Шальчинкай (Бенякони) на границе с Беларусью. Как сообщил телеканал LRT, ограничения будут действовать до 24:00 30 ноября с возможностью их продления.

