Хроника падения российской экономики в пропасть 2 Виталий Шапран

18.11.2025, 10:07

На минувшей неделе пульс российской больной экономики снова был нестабильным. Неделя началась с трагедии для россиян: за 10 месяцев производство водки упало на 5,6%, а производство коньяка рухнуло за тот же срок на 16,5%. Одна из причин обвала на рынке алкогольной продукции – высокие акцизы, которые загоняли производство в тень. Тема была настолько чувствительной для федеральной власти, что путинская команда делала вид, что россияне стали меньше пить.

Закуску к водочным новостям подбросили металлурги: Северсталь подтвердила снижение выручки в 2025 году на 14%, Объединенная металлургическая компания законсервировала свой проект по выпуску бесшовных труб, а крупнейший производитель титана в РФ «ВСМПО-Ависма» снизила чистую прибыль в 4 раза.

Точку в спорах о степени охлаждения российской экономики поставила статистика морских перевозок. Даже по официальным данным Росстата грузооборот морских портов в РФ сократился на 1,5%. Технически, государственные органы статистики РФ все еще рисовали рост ВВП, но такую статистику начали массово подвергать сомнению даже в замордованной цензурой российской прессе.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

