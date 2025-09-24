«Российская экономика просто рухнет» 2 24.09.2025, 13:50

2,134

Борислав Береза

Киев способен вернуть все утраченные территории и низвергнуть Россию в пропасть.

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, что Украина может вернуть все утраченные территории и «может быть, даже пойти дальше». Также глава Белого дома прямо указал на тяжелое состояние российской экономики и подчеркнул, что сейчас для Украины открывается «окно возможностей».

Что именно имел в виду Трамп и что это значит для Украины? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Трамп просто констатировал факт, что Украина действительно может вернуть свои территории, Украина действительно может отбить российское наступление и закончить эту войну победой. Может. Однако он не продолжил, что для этого надо сделать. Это очень хорошо, что он сменил свою риторику на более проукраинскую, но мы же знаем, что он может очень быстро, полярно менять свои заявления. Ведь совсем недавно он говорил, что Украина потеряла свои территории навсегда. Он говорил, что Владимир Зеленский — «худший президент» с рейтингом 4%, а буквально через пару недель после этого заявлял, что Зеленский — лучший президент.

Полярные заявления Трампа говорят только о том, что у него отсутствует стабильная стратегия в отношении Украины, и это изменение может быть под воздействием каких-то событий, обстоятельств или новостей. В любом случае — это хороший сигнал для Украины, но до того момента, пока это не станет стабильным вектором в риторике Белого дома и мы не услышим подобное от Марко Рубио, Пита Хэгсета и Стива Уиткоффа и остальных людей в окружении Трампа, это будет одно из его заявлений. Я не удивлюсь, если через 2–3 недели он скажет что-нибудь совершенно альтернативное.

Также надо обратить внимание на то, что он подтвердил свой тезис, который он написал в социальной сети, а потом при встрече с Эммануэлем Макроном. Мы же уже видели и слышали его заявление о том, что «все терпение закончилось», что он больше не хочет общаться с Владимиром Путиным, — и буквально сразу после этого он встречался с ним на Аляске. Поэтому еще раз: его заявление — это просто проукраинское заявление и констатация факта, что Украина может вернуть свои территории. Но будут ли кроме этих слов еще и какие-то действия — время покажет. В данный момент мы видим только громкое и обнадеживающее заявление. Хотя тут же не обошлось без ложки дегтя, ведь он сказал, что Украина может это сделать при поддержке Европы и НАТО, а про поддержку Соединенных Штатов и про оружие и финансирование со стороны США он ничего не сказал.

— Действительно ли российская экономика сейчас находится в кризисном состоянии, как утверждает Трамп? Какую роль в этом играют удары украинских дронов по НПЗ и нефтяным терминалам?

— Я считаю, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, по терминалам, по нефтехранилищам, по логистическим цепочкам, по узловым станциям и портам очень положительно влияют на российскую экономику. Если мы воспринимаем это положительно — это ослабляет российскую экономику, наносит ей максимальный ущерб и создает проблемы, которые делают ведение войны более сложным. Поэтому мне пока все нравится.

Более того, масштабирование этих ударов привело уже к тому, что в России не просто начались перебои с топливом, но и поднимаются цены там, где оно есть, а в некоторых местах уже невозможно приобрести бензин или дизель даже по талонам. То есть мы сейчас наблюдаем фактическую реакцию российского рынка на перебои, которые организованы украинскими ударами дронов.

Второй момент — по поводу слабой экономики. На сегодняшний день все эксперты, как российские, так и западные, признают, что Эльвира Набиуллина смогла удержать рубль, а российская экономика смогла перестроиться на военные рельсы. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что милитаризация экономики привела к упадку во всех остальных отраслях. И это говорит о том, что в случае если война закончится, российская экономика просто рухнет. Она действительно зависит только от войны. Все остальное уже вторично.

Одновременно с этим Россия теряет свое первенство в тех направлениях, где у нее оно было. Она уже основательно отстала в космической гонке, отстает в гонке разработок технологий. Россия становится уже не глобальным игроком, а лишь региональным. Глобальное лидерство остается только в фантазиях Владимира Путина.

Кроме того, есть увеличивающаяся дыра в бюджете, которая уже превысила даже запланированный дефицит, и покрыть его пока россияне не могут. Поэтому с экономикой все плохо. «Газовая бензоколонка», которую раньше называли «ядерным чемоданчиком России», просто прикупила себе еще автомат, но результаты этой покупки — лишь ухудшение жизни самой России.

— Какая помощь от Запада сегодня наиболее необходима Украине, чтобы не только удержать фронт, но и переломить ситуацию?

— Одновременно три составляющие. Первое — это, конечно же, усиление санкционного давления. Второе — это отказ от сотрудничества с Россией, потому что покупая российскую нефть, российский газ, российские бриллианты, российские товары, фактически Европа и Америка, и весь остальной мир финансируют эту войну. И третье — это как можно больше оружия и снарядов для Украины. Получив все три компонента, можно не просто победить Россию, можно просто низвергнуть ее в пропасть.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com