У Путина заканчиваются деньги 2 18.11.2025, 15:29

Приходится повышать налоги и сборы.

После двух лет активного роста, стимулированного военными расходами на войну в Украине, экономика России замедляется. Доходы от нефти снижаются, дефицит бюджета растет, пишет PBS News (перевод — сайт Charter97.org).

Кремлю нужны деньги для поддержания финансовой стабильности, и Путин планирует их взять с граждан и малого бизнеса. С 1 января ожидается повышение ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22%, что принесет бюджету около 1 триллиона рублей ($12,3 млрд). Кроме того, порог для обязательного сбора НДС для бизнеса снижается с 60 до 10 миллионов рублей ($739 тыс. → $123 тыс.) к 2028 году, что затронет даже небольшие магазины и салоны красоты.

Правительство также предложило рост акцизов на крепкий алкоголь, вино, пиво, сигареты и вейпы, повышение сборов за водительские права и отмену льгот на импортные автомобили. Рассматривается налог на цифровую технику до 5 000 рублей ($61,5).

Экономическое замедление сопровождается ростом дефицита бюджета. По оценке правительства, рост в 2025 году составит всего около 1% после более 4% в 2023–2024 годах. Высокие ставки ЦБ (16,5%) и снижение доходов от нефти на 20% усугубляют ситуацию, а западные санкции продолжают тормозить развитие экономики.

Жители Москвы, по результатом опросов, выразили недовольство, но и смирение, отмечая, что повышение цен особенно ударит по малообеспеченным регионам. Малый бизнес может закрыться, а бюджет получит меньше доходов.

Эксперты отмечают, что Кремль в краткосрочной перспективе не останется без средств для финансирования войны. Однако в будущем Путину придется делать трудный выбор между поддержкой военных расходов и обеспечением уровня жизни граждан.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com