Снесено несколько этажей: РФ ударила по жилым многоэтажкам в Тернополе 6 19.11.2025, 10:31

5,804

Появились кадры последствий комбинированной атаки.

Утром 19 ноября на фоне российской ракетно-дроновой атаки в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской и Днепропетровской областях прогремели взрывы.

Сначала появилась информация о взрывах в Хмельницкой области.

Впоследствии СМИ сообщили о взрывах в Бурштыне на Ивано-Франковщине.

В 6:39 «Суспільне» информировало о звуке взрыва в Тернополе и Львове, а после семи часов утра снова слышали взрывы в Бурштыне на Ивано-Франковщине и в Днепре.

Telegram-канал «Захід головне» сообщает о том, что оккупанты нанесли удары по многоэтажкам в Тернополе.

«Террористы ВС РФ нанесли и прямые удары ракетами по жилым домам в Тернополе. Просто снесли несколько этажей», - говорится в сообщении.

В Сети появились фото последствий вражеской атаки.

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что россияне ударили по городу ракетами и «шахедами».

«Повреждены здания и жилые дома. Есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы. Более подробную информацию предоставим впоследствии», - написал он в Telegram.

Обновлено. По данным «Суспільне Тернопіль», на месте попадания в Тернополе работают спасатели. Предварительно известно о двух погибших.

