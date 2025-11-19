закрыть
21 ноября 2025, пятница, 16:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Снесено несколько этажей: РФ ударила по жилым многоэтажкам в Тернополе

6
  • 19.11.2025, 10:31
  • 5,804
Снесено несколько этажей: РФ ударила по жилым многоэтажкам в Тернополе

Появились кадры последствий комбинированной атаки.

Утром 19 ноября на фоне российской ракетно-дроновой атаки в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской и Днепропетровской областях прогремели взрывы.

Сначала появилась информация о взрывах в Хмельницкой области.

Впоследствии СМИ сообщили о взрывах в Бурштыне на Ивано-Франковщине.

В 6:39 «Суспільне» информировало о звуке взрыва в Тернополе и Львове, а после семи часов утра снова слышали взрывы в Бурштыне на Ивано-Франковщине и в Днепре.

Telegram-канал «Захід головне» сообщает о том, что оккупанты нанесли удары по многоэтажкам в Тернополе.

«Террористы ВС РФ нанесли и прямые удары ракетами по жилым домам в Тернополе. Просто снесли несколько этажей», - говорится в сообщении.

В Сети появились фото последствий вражеской атаки.

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что россияне ударили по городу ракетами и «шахедами».

«Повреждены здания и жилые дома. Есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы. Более подробную информацию предоставим впоследствии», - написал он в Telegram.

Обновлено. По данным «Суспільне Тернопіль», на месте попадания в Тернополе работают спасатели. Предварительно известно о двух погибших.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип