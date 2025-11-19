Почему россияне скрыли удары ATACMS по полигону в Воронежской области

Почему россияне скрыли удары ATACMS по полигону в Воронежской области4
- 19.11.2025, 15:19
Эксперт объяснил.
Вероятно, что удар американскими ракетами ATACMS был нанесен по военному полигону в Воронежской области (РФ).
Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио NV. «Была информация об обстреле полигона в Воронежской области. Как раз там было правильно ударить именно кассетной боевой частью, потому что речь идет о скоплении войск и большая площадь поражения», - подчеркнул он.
При этом Попович ставит под сомнение, что российские зенитно-ракетные комплексы РФ могли сбить ракеты ATACMS.
«Они слабее сбивают баллистические воздушные цели, чем это делают Patriot. Так как они сбивают - подрыв боевой части на определенном расстоянии от воздушной цели и поражение этой цели шрапнелью - облаком обломков и поражающих элементов против баллистики слабо работает, а ATACMS это все же баллистическая ракета», - подчеркнул Попович.
Он отметил, что российские военные говорят об атаке не ATACMS, а украинскими ракетами «Гром-2», потому что не хотят признавать, что США позволили Украине бить по РФ своими ракетами.
«Чего россияне говорят о «Гром-2»? Потому что они все время ожидают действия украинской баллистики. И нам бы хотелось, чтобы украинская баллистика начала работать и давно этого ожидаем, но нет оснований сейчас строить конспирологию по этому поводу. Россиянам выгоднее говорить, что это «Гром-2», потому что если это ATACMS, то тогда надо признать, что американцы по крайней мере не против использования этих ракет по территории РФ, а соответственно уже нет никаких запретов», - сказал эксперт.
При этом Попович напомнил, что были условия, что нельзя использовать американское вооружение для ударов по территории РФ.
«А если применены ATACMS, то это были данные разведки США, разрешение и нет никаких проблем для использования. И это свидетельствует, что есть поставки этих ракет Украине», - подчеркнул Попович.