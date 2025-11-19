Спикер ВСУ: Россия ударила по жилому дому в Тернополе ракетой Х-101
Устанавливается окончательная информация.
В ночной массированной атаке Россия нанесла комбинированный удар по западным регионам Украины, в частности по Тернополю. По предварительным данным, там в жилой дом попала ракета Х-101.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникации командования Воздушных сил Юрия Игната в эфире «КИЕВ24».
По его словам, по западу Украины была направлена масштабная атака с применением различных типов средств воздушного нападения.
«Это были ракеты Х-101, ракеты «Калибр» и одна баллистическая ракета, пущенная с северного направления. Пусков из МиГ-31К этой ночью не было», - сообщил Игнат.
Он уточнил, что самолеты МиГ-31К поднимались в воздух, выходили на пусковые рубежи, однако запусков «Кинжалов» в ночной атаке не зафиксировано. Так же не было пусков ракет с дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
Относительно ситуации в Тернополе, где взрыв разрушил жилое здание, Игнат подтвердил предварительную информацию о попадании Х-101.
«Предварительно - ракета Х-101 попала в дом. Окончательную информацию определят на месте», - отметил он.
Игнат отметил, что это не первый случай, когда российские ракеты попадают в густонаселенные районы:
«Россия не впервые бьет крылатыми и баллистическими ракетами по жилым кварталам. Такие удары - это терроризм, который нужно фиксировать и подавать в международные правовые институты», - подчеркнул представитель Воздушных сил.