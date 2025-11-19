Ракета пролетела над головами: момент попадания в Тернополе показали на видео 4 19.11.2025, 13:56

8,524

Россияне прицельно ударили в жилые дома.

Появилось видео с моментом удара по Тернополю

Российские оккупанты безжалостно ударили ракетами по Тернополю. Ракеты попали прямо в жилые многоэтажные дома, разрушив много квартир и унеся жизни семей. В Сети появилось видео с моментом удара ракеты по дому.

На кадрах видно, что российская ракета прямо летела в этот дом.

В Нацполиции Украины заявили, что количество погибших в Тернополе резко возросло. Сейчас в городе уже 16 жертв и еще 64 раненых. Среди раненых есть 14 детей. Количество жертв и пострадавших может возрасти, ведь спасатели до сих пор разбирают завалы.

«На двух локациях, наиболее пострадавших от вражеского удара, развернуты оперативные штабы, куда могут обращаться люди, которые пострадали или разыскивают родных ... Также на местах событий работает выездная криминалистическая лаборатория Нацполиции, где можно сдать образцы ДНК для установления личностей других пострадавших», - говорится в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com